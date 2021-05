La nostra automobile è una delle nostre grandi passioni. Da quando l’acquistiamo a quando ogni sera la parcheggiamo in garage, stiamo sempre attenti a non procurarle graffi o urti.

Scegliamo prodotti che la facciano risplendere al meglio e che proteggano la carrozzeria da tutti gli eventi atmosferici che possono danneggiarla.

Ci prendiamo cura della nostra auto lavandola a mano o portandola presso gli appositi centri specializzati nel lavaggio.

Ma quando la laviamo, notiamo sempre che non riusciamo ad ottenere un effetto altrettanto perfetto sui cerchioni.

Come possiamo intervenire? Dobbiamo rivolgerci per forza ad uno specialista?

Questo articolo ci stupirà con un trucchetto tanto semplice quanto importante. Leggiamolo insieme.

Lavare la nostra automobile ci rilassa e ci regala gioia. Vederla di nuovo bella splendente ci dà un’emozione unica e indescrivibile.

Facciamo attenzione ad asciugare bene i vetri, a pulire i tergicristalli anche grazie ad un consiglio della nostra Redazione che troviamo riportato qui sotto, ma restiamo confusi quando si tratta di lavare i cerchioni delle ruote.

Sporcandosi facilmente richiedono sicuramente più cure, ma come fare? Esiste un modo semplice ed efficace?

In pochi sanno che per avere i cerchioni dell’auto sempre puliti e luccicanti a costo zero basterà utilizzare questo semplice trucchetto. Ci basterà usare del comunissimo sapone per i piatti.

Grazie all’utilizzo di una comunissima spugna da cucina, ci basterà qualche goccia di sapone liquido aggiunto ad acqua calda ed il gioco sarà fatto.

Noteremo subito che con estrema facilità verranno rimossi polvere e sporco sgrassando al meglio. Una volta insaponato il cerchione, ci basterà sciacquarlo con cura. Il risultato sarà garantito.

Consiglio pratico

Per svolgere al meglio quest’operazione non abbiamo bisogno di utilizzare una spugnetta nuova. Andrà benissimo anche una spugna per i piatti già utilizzata più volte.

Questo ci permetterà di risparmiare a livello di costi e di poter utilizzare al meglio la spugnetta prima di buttarla definitivamente.

Teniamone sempre una da parte così, ogni volta che procederemo con il lavaggio manuale della nostra auto, saremo pronti a pulire al meglio anche i tanto temuti cerchioni.

Questo pratico ed economico consiglio contribuirà a rendere la nostra macchina ancora più brillante ed esclusiva. Tutti i nostri amici ci chiederanno il nostro segreto: consigliamo anche a loro la lettura di questo articolo!

