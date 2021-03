“Niente di ciò che indossi è più importante del tuo sorriso”. Con questa frase di Connie Stevens vogliamo oggi riportare l’attenzione sul nostro sorriso.

La salute e la bellezza dei denti passa soprattutto dalle nostre scelte, anche e immancabilmente da quelle alimentari.

Dunque prestare attenzione alle proprie abitudini quotidiane diviene un gesto indispensabile al fine di avere un biglietto da visita impeccabile.

Ecco gli alimenti che minano alla salute dei denti

In pochi sanno che per avere denti perfetti e in salute bisogna eliminare questi alimenti dalla propria dieta.

Le bibite e gli alcolici

Sono acerrimi nemici dei denti bianchi sostanze come tè, caffè, vino, ma anche la liquirizia, che minano al candore dei denti. Ma un ulteriore fattore estremamente sottovalutato nel consumo di bibite è la quantità di zuccheri che ci sono al loro interno. Anche le bibite con la dicitura “senza zucchero” possono essere dannose perché costituite da acidi aggressivi in grado di minare lo smalto dei denti.

Lo zucchero

Un ingrediente letale per la formazione delle carie è lo zucchero. Che è presente in tutti gli alimenti in particolare in quelli dolci, ma anche in quelli salati la percentuale è sempre dannosa per i nostri denti. Inoltre dannosa è anche la consistenza stessa dello zucchero, che crea una patina appiccicosa di difficile rimozione.

Ma allora come salvaguardare lo smalto?

Il dente è rivestito dallo smalto che lo protegge dagli attacchi dei batteri ed anche dall’usura. Lo smalto è composto da calcio e fosforo, quindi alimenti ricchi di questi minerali possono essere un importante aiuto.

Quali sono questi alimenti?

Latte e yogurt, ovviamente bianchi senza l’aggiunta di ulteriori zuccheri al di fuori del lattosio;

semi e frutta secca, ricchi di minerali tra cui il calcio;

verdure a foglia verde e pesce, ricchi di calcio e fluoruro;

acqua, l’introduzione di acqua stimola la produzione di saliva che protegge la salute dell’intera bocca.

Ma la cosa fondamentale per un sorriso perfetto e denti sani più a lungo è l’igiene orale, che deve essere attenta e costante. Inoltre sono importantissimi i controlli periodici con il proprio specialista.

