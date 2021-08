Durante l’estate è probabile che la nostra cura dei piedi sia maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno. Infatti, l’uso di scarpe aperte o le passeggiate sulla sabbia espongono i nostri piedi allo sguardo degli altri. Questo ci porta ad osservare in maniera più attenta e critica verso i piccoli difetti e imperfezioni dei talloni, delle dita e delle unghie. L’osservazione delle unghie, in particolare, può essere fondamentale per il nostro benessere. Infatti, in pochi sanno che le unghie di mani e piedi ci dicono moltissimo sulla nostra salute.

Perché sono piatte?

Le unghie sono fatte di cheratina, una proteina presente nei capelli, nel pelo, negli artigli e negli zoccoli. A differenza di altri animali, gli esseri umani e altri primati hanno unghie larghe e piatte anziché artigli. Perché? Da uno studio pubblicato recentemente (Boyer DM et al, 2018) sembrerebbe che la spinta evolutiva verso le unghie piatte, anziché verso gli artigli, sia dovuta all’evoluzione dei comportamenti dei primati. In particolare, gli scienziati ritengono che le unghie si siano evolute nei primati per consentire operazioni delicate e di precisione, come rimuovere le zecche gli uni agli altri, arrampicarsi e afferrare i rami.

È abbastanza normale che le unghie cadano o cambino colore dopo un trauma. Eppure, un cambiamento di colore, dimensione, forma o consistenza delle unghie delle mani e dei piedi può anche essere un indicatore di qualche malattia sistemica. In un articolo recente (Gollins CE and de Berker D, 2021), si passano in rassegna alcuni casi in cui le unghie fungono da indicatori di malattia.

Unghie con linee verticali di colore rosso, marrone o viola

Potrebbe trattarsi di piccole emorragie, causate da danni ai capillari presenti all’interno del letto ungueale. Potrebbero rilevare una endocardite batterica.

Unghie trasparenti

Il pallore del letto ungueale si osserva nei pazienti con anemia e può essere utilizzato come strumento diagnostico.

Unghie nere

Una delle cause più comuni delle unghie nere è il melanoma. Il melanoma è causato da cellule della pelle che iniziano a svilupparsi in modo anomalo e si pensa che l’esposizione alla luce ultravioletta (UV) del sole causi la maggior parte dei melanomi. Proprio in relazione agli UV, avevamo suggerito in precedenza, come scegliere le lenti degli occhiali da sole per proteggerci dal melanoma.

Unghie bluastre

Questa colorazione delle unghie è spesso dovuta a uno scarso apporto di ossigeno nel flusso sanguigno. Può essere dovuta al freddo, a livelli di emoglobina anormalmente alti o all’incapacità del corpo di fornire abbastanza ossigeno nell’area.

Unghie con banda bianca trasversale

Se qualcuno sta tentando di avvelenarci con dell’arsenico, potremmo vedere una banda bianca trasversale sulle unghie, denominata linea di Mees. La chemioterapia può produrre un effetto simile, più comunemente nel trattamento dei linfomi in cui i cicli di trattamento possono creare una serie di linee bianche trasversali corrispondenti alla cronologia.

È importante, quindi, contattare il proprio medico qualora si osservino anomalie di colore o forma delle proprie unghie. Potrebbero nascondere qualcosa di più profondo sulla nostra salute.

