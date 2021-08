Quando parliamo di pressione sanguigna, indichiamo la forza con cui il cuore pompa il sangue nelle nostre arterie.

Se la nostra pressione è alta, il sangue si muoverà attraverso le arterie con una maggiore forza, fin a provocare danni alle pareti dei vasi stessi.

È importante controllarla regolarmente e mantenerla nei giusti valori, conducendo uno stile di vita sano ed equilibrato e praticando attività fisica.

Generalmente chi soffre d’ipertensione arteriosa non presenta sintomi evidenti e quindi è più facile che incorra in rischi per la salute, come infarto e ictus.

In pochi sanno che il succo di questo frutto estivo abbassa la pressione alta

In questo articolo parliamo dell’anguria, protagonista indiscusso del periodo estivo, dissetante, rinfrescante e ricco di notevoli proprietà benefiche.

Spesso lo consumiamo in questa stagione: quando abbiamo sete e perdiamo notevoli quantità di liquidi e sali minerali, questo frutto ci viene in soccorso.

Ma non solo, questo frutto è addirittura in grado di ridurre la pressione sanguigna, proteggendo il cuore.

Il succo di anguria è fonte dell’amminoacido essenziale arginina che è conosciuto per essere in grado di abbassare la pressione.

L’arginina è un efficace antipertensione ed è anche protettiva contro l’infarto del miocardio e l’ictus.

Uno studio

Proprio sull’anguria e sugli effetti benefici del suo succo è stato effettuato uno studio che evidenzia come la sua assunzione possa dare benefici.

Ha la capacità di migliorare le situazioni di ipertensione nei soggetti in sovrappeso, ottimo da consumare non solo in estate ma anche nella stagione fredda.

In pochi sanno che il succo di questo frutto estivo abbassa la pressione alta; inoltre è gustoso e dissetante, perché farne a meno?

Al suo succo possiamo anche aggiungere la parte bianca, spesso sottovalutata, che troviamo tra la buccia e la polpa rossa.

Non tutti sanno che la parte bianca di questo frutto, è ricca di minerali, di qualità e clorofilla.

Possiamo realizzare il succo di anguria in questa stagione ma è anche possibile conservarlo per il periodo invernale, quando sarà impossibile trovarlo.