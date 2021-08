Il 10-20% della popolazione in Europa soffre di questo disturbo che arriva ad essere invalidante nel quotidiano. Una vera e propria malattia se i sintomi sono frequenti.

Bruciore dietro lo sterno, insonnia, nausea, difficoltà digestive e infine ritorno acido in bocca sono solo alcuni dei sintomi che descrivono il reflusso gastroesofageo.

Cosa è il reflusso gastroesofageo?

Si avverte quando i succhi gastrici arrivano all’esofago. Questo contatto provoca bruciore e rigurgito acido. Diventa una patologia nel momento in cui questo avviene troppo spesso durante la giornata, soprattutto successivamente ai pasti.

Le principali cause di questo disturbo dipendono dallo stile di vita soprattutto quello alimentare, dal sovrappeso e dall’utilizzo di alcuni farmaci.

In pochi sanno che il reflusso gastroesofageo ha cattive conseguenze sulla salute della bocca

Quello che in molti ignorano sono altre conseguenze meno evidenti e di cui si parla poco. Per esempio il fatto che il reflusso acido in bocca provoca l’usura dei denti.

Questa si verifica con la perdita dello smalto che li ricopre: la dentina. Le sostanze acide che arrivano alla bocca dal reflusso, corrodono ed erodono il rivestimento protettivo.

Le spie d’allarme

Se ne soffriamo facciamo attenzione ai campanelli d’allarme e non sottovalutiamoli. Inizialmente il danno ai denti si manifesta con un ingiallimento.

Ma possiamo avvertire anche un aumento della sensibilità al caldo e al freddo fino ad avvertire vero e proprio dolore. Sembra incredibile eppure perfino la dimensione dei denti stessi può diminuire.

Perciò se avvertiamo anche solo uno di questi sintomi, rivolgiamoci al dentista e facciamo presente che soffriamo di reflusso gastrico in modo che egli sappia bene come intervenire conoscendo da subito la causa.

Dopodiché sarà il nostro medico curante a suggerire gli esami diagnostici e le cure più adatte a risolvere questo fastidioso problema di salute.

I consigli più utili

Intanto è bene sapere che ci sono degli accorgimenti che possiamo prendere in considerazione fin da subito. Innanzitutto se siamo in sovrappeso dobbiamo sapere che siamo maggiormente predisposti a soffrirne. Inoltre, oltre ad adottare un regime alimentare equilibrato, è bene eliminare alcuni alimenti particolarmente acidi dalla dieta. Infatti caffè, pomodoro, menta, cioccolata e agrumi sono sconsigliati.

Un altro consiglio prezioso che tutti dovremo seguire è quello di non coricarci subito dopo i pasti, sarebbe meglio attendere tre ore prima di farlo. Pertanto a cena manteniamoci leggeri!

