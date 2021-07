L’olio d’oliva è il re di tutte le cucine. Dal colore intenso e dalla consistenza inconfondibile, è l’alimento immancabile in ogni casa.

Per condire una semplice insalata o per cucinare piatti più prelibati, riesce a dare sapore anche ai cibi più insipidi.

Non solo gusto, ma anche tante proprietà: infatti, se consumato nelle giuste dosi, l’olio d’oliva è un grande alleato del nostro benessere fisico. Aiuta l’intestino e fornisce la giusta dose di energia per affrontare le giornate.

Ma esiste anche un altro modo di utilizzarlo nella nostra vita quotidiana e non riguarda la cucina e l’alimentazione. Sappiamo infatti che frutta, verdura ed altri alimenti naturali si prestano per la realizzazione di prodotti per la cura del corpo. Vediamo come possiamo usare una goccia di questo meraviglioso oro giallo per la nostra bellezza.

In pochi sanno che è possibile usare l’olio d’oliva in questo incredibile modo

Potrà sembrare assurdo, ma l’olio d’oliva è perfetto per realizzare una maschera per capelli, grazie al suo elevato potere nutriente. Se poi lo uniamo ad un altro alimento con questo stesso potere, allora il risultato sarà strabiliante. Questo alimento non è altro che la banana, molto usata in campo cosmetico in virtù delle sue ottime proprietà.

Preparare la nostra maschera per capelli è veramente semplicissimo, ecco come fare.

Prendiamo mezza banana, schiacciamola con una forchetta e aggiungiamo un cucchiaino d’olio d’oliva.

Mescoliamo accuratamente e applichiamola sulle punte.

Lasciamo riposare per circa 15-20 minuti e laviamo i capelli in modo da rimuovere completamente l’olio.

Noteremo subito una chioma più morbida, corposa e soprattutto luminosa.

Attenzione ad alcuni dettagli fondamentali

In pochi sanno che è possibile usare l’olio d’oliva in questo incredibile modo con l’aggiunta della banana. Questa maschera è delicata e molto idratante, ma attenzione alla colorazione e ai capelli chiari. Difatti, la banana potrebbe rovinare una tinta perfetta e danneggiare le chiome più bionde. Ecco perché suggeriamo in questi casi di rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia e chiedere un suo parere. Si tratta comunque di prodotti naturali ed anche stavolta la chiave sta nella moderazione. Ripetere la maschera al massimo due volte al mese può garantirci ottimi risultati e capelli più sani e forti, senza controindicazioni.