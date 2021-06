Siamo nella settimana top per la fioritura del tiglio e la malva non è mai stata così bella. Organizziamoci subito, con i consigli degli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa, per raccogliere i fiori di queste piante che possiedono qualità straordinarie. Li troviamo in campagna o nei parchi a zero costi.

In pochi sanno che è ora di raccogliere malva e tiglio per fare tisane invernali no cost. Dunque, organizziamoci per essiccare in casa, senza alcuno sforzo, con un metodo facilissimo. In questo modo smetteremo di fare acquisti di tisane in bustina. Teniamo sempre a disposizione dei sacchetti di cellophane, per offrire dei piccoli regali esclusivi, sempre a costo zero, ai nostri amici più cari.

La malva perfetta per la gola e l’intestino

La malva è una pianta originaria del Nordafrica che si può coltivare ovunque, anche sul terrazzo. Per le sue proprietà emollienti, è utilizzata contro la tosse, ma anche per regolare la funzione intestinale, grazie alla sua naturale azione lassativa già apprezzata nell’antica Grecia.

Possiamo utilizzare la tisana anche per curare le irritazioni delle mucose intime e del cavo orale. Le foglie di malva si lessano e si mangiano condite con olio e sale, come gli spinaci. Ma si possono unire alle minestre, come l’ortica.

I delicati fiori viola si possono mettere a essiccare su un foglio di carta forno bucherellato, appoggiamolo sopra alla griglia rialzata del microonde in cucina. Una volta essiccati, riponiamoli in vasi di vetro da soli oppure insieme a fiori di camomilla.

In pochi sanno che è ora di raccogliere malva e tiglio per fare tisane invernali no cost

Il tiglio è un albero dalla chioma tondeggiante che produce fiori profumatissimi in queste settimane. Raccogliamoli per utilizzare le loro proprietà sedative ed emollienti, ma non solo.

I fiori di tiglio abbassano la pressione arteriosa, favoriscono la sudorazione e l’eliminazione di tossine, sono fortemente sfiammanti. Nei bambini favoriscono la guarigione dalla tosse con l’espulsione del catarro. Dopo l’essicazione su carta forno e graticola di acciaio, conserviamoli per 12 mesi in vasi a chiusura ermetica.