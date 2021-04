Moltissime persone di tutte le età soffrono di intolleranza al lattosio e sono costretti a rinunciare a latte, latticini e derivati, alcuni dei prodotti tipici della dieta mediterranea. Ma noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare un piccolo segreto: in pochi sanno che con questi rimedi totalmente naturali l’intolleranza al lattosio non sarà più un problema.

Cos’è l’intolleranza al lattosio e quali sono i sintomi più comuni

L’intolleranza al lattosio si verifica quando il nostro corpo non riesce a produrre la giusta quantità dell’enzima chiamato lattasi, adibito alla digestione dello zucchero naturale contenuto nei latticini.

Quando c’è questa mancanza non riusciamo a digerire il lattosio che va ad accumularsi nell’intestino. Questo può causare molti sintomi fastidiosi: tra i più comuni ci sono gonfiore e dolore addominali, mal di testa, nausea, diarrea e flatulenza.

Ma non dobbiamo spaventarci. Esistono dei rimedi completamente naturali per risolvere il problema e per non rinunciare alle varie prelibatezze della nostra cucina.

In pochi sanno che con questi rimedi totalmente naturali l’intolleranza al lattosio non sarà più un problema:

Proviamo con yogurt e formaggi stagionati

Può sembrare un controsenso ma un rimedio efficace arriva proprio da un latticino: lo yogurt. I microorganismi presenti nello yogurt producono lattasi e ci aiutano a digerire il lattosio. Mettiamo nella nostra dieta dello yogurt magro almeno due o tre volte a settimana e noteremo subito dei miglioramenti.

Se non riusciamo a rinunciare ai formaggi scegliamo sempre quelli stagionati. Contengono meno lattosio rispetto a quelli freschi o molli e sono più facilmente digeribili.

Evitiamo, infine, i pasti a base di soli latticini o di bere il latte da solo. Molto spesso se lo accompagniamo ad altri alimenti riusciremo a evitare i sintomi e a risolvere il problema in pochi giorni.

