Inutile negarlo, l’attività fisica fa bene e aiuta a mantenersi in forma. E cosa c’è di meglio di fare un po’ di sport con propri cani in modo allegro e vivace?

Se si vuol mantenere un fisico asciutto e atletico e vogliamo farci accompagnare dal nostro amico a 4 zampe, dovremmo preferire alcune razze di cane invece che altre.

Ci sono cani che amano molto di più muoversi rispetto ad altri e questo è un vantaggio per chi vuole praticare un po’ di sport in compagnia. Inoltre anche il nostro amico potrà giovare di un po’ di movimento che farà bene alla sua salute.

In pochi sanno che con questi cani si può fare sport in modo allegro e vivace

La voglia di stare in forma e condividere parte della giornata con il nostro amico a 4 zampe non sarà più un problema. I proprietari dei cani che amano fare sport, potranno trovare un amico con cui condividere la stessa passione.

Passeggiare, correre o qualsiasi altro movimento come salti o giochi saranno molto apprezzati dal nostro amico che non vede l’ora di poter iniziare.

Tuttavia non tutti i cani amano sbizzarrirsi, e per questo motivo bisogna conoscere le razze che sono più portate a fare movimento. Alcuni cani mostrano proprio un’esigenza fisica di fare movimento, che li aiuta a prevenire problemi di salute.

Ecco le razze più predisposte alla non pigrizia

Il primo della lista è l’American Pitbull Terrier, un cane molto attivo, ottimo compagno di avventura in escursioni, corse e competizioni sportive canine. Un altro cane particolarmente attivo che si diverte molto nelle competizioni sportive canine è il Border Collie, famoso per la sua agilità e resistenza.

Da non sottovalutare il giocherellone del famoso film di animazione “La carica dei cento e uno“, il Dalmata. Dall’aspetto atletico anche loro sono ottimi cani da competizione per la loro velocità e resistenza. Dei veri e propri avversari per una corsa all’ultimo fiato.

E se viviamo in campagna il nostro cane non può non essere un Pastore Australiano che aiuta il pastore a fare la guardia al bestiame. I cani pastore, per adempiere al loro scopo, percorrono lunghi tratti correndo ed inoltre non soffrono gli sbalzi di temperatura. Anche il Pastore Belga è una razza di cane molto resistente, abituato allo sforzo fisico e al movimento.