Alle volte, quando utilizziamo le verdure in cucina, siamo abituati a gettare gli scarti nella pattumiera, senza sapere che con piccoli accorgimenti, questi possono tornarci utili. Tutto ciò che avanza dalle nostre verdure, infatti, potremmo magari riutilizzarlo per creare delle passate o dei brodi vegetali, utili a dare sapore ai nostri risotti, allungare le zuppe o dare sapore alla carne. Tra torsoli, foglie fibrose, gambi troppo spessi, bucce troppo dure, tutto spesso va a finire, purtroppo nella nostra pattumiera.

Una storia vecchia

Tutto fa brodo! Direbbero le nostre nonne, maghe in cucina, riescono a dare quel tocco in più anche ad alimenti cosiddetti “di scarto”. Decisamente una esclamazione che viene dai tempi lontani e ci narra la storia di quella cucina povera fatta di pochi ingredienti e di tanto riciclo. Grazie al recupero in cucina, possiamo creare sorprendenti ricette. In questo caso andremo a vedere come preparare un ottimo dado vegetale senza cottura, usando gli scarti del broccolo e del cavolfiore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Scarti d’amor

Magari abbiamo appena preparato un’insalata di broccoli e cavolfiori per cena e ora non sappiamo che farne degli scarti. Possiamo riutilizzare gli scarti per creare un brodo vegetale, oppure un vero e proprio dado fai da te, da tenere da parte e pronto all’uso. Andiamo a vedere la ricetta per preparare questo delizioso e insolito dado vegetale fatto in casa e a costo zero.

Vediamo gli ingredienti per un barattolo medio:

150 gr di scarti di broccolo;

150 gr di scarti di cavolfiore;

100 gr di sale fino;

100 gr aromi vari (prezzemolo, salvia, menta, noce moscata, possiamo scegliere tra le erbe e le spezie che più preferiamo o che abbiamo a disposizione nella dispensa);

150 gr di cipolla rossa.

In pochi sanno che con gli scarti di queste verdure possiamo creare un dado vegetale fatto in casa senza cottura

Andiamo a vedere i passaggi per la preparazione:

La prima cosa da fare è quella di tenere da parte gli scarti del broccolo e del cavolfiore che abbiamo appena cucinato. Mettiamo gli scarti nel frullatore e aggiungiamo i nostri aromi, la cipolla e frulliamo il tutto. Dopo aver ottenuto un mix spezzettato, travasiamo il tutto in un colino. Adagiamo il nostro mix in un piatto, aggiungiamo un pizzico di sale e giriamo delicatamente con un cucchiaio. Lasciamo riposare il composto per un paio d’ore in modo che elimini tutta l’acqua in eccesso. Trascorse le due ore possiamo riempire un vasetto, precedentemente sterilizzato, con il nostro dado vegetale senza cottura. La nostra preparazione si manterrà per qualche mese se conservata in modo corretto in frigorifero. Pertanto, ogni qualvolta avremo la necessità di utilizzarlo, ne preleviamo un cucchiaio e lo andremo a mettere direttamente nella nostra pentola con il brodo. Con questo metodo, non solo avremo una preparazione fresca e a portata di mano, ma andremo sensibilmente a ridurre gli sprechi. Ovviamente, possiamo usare la medesima ricetta per tutte le nostre verdure. Fantasia, bontà, creatività.

In pochi sanno che con gli scarti di queste verdure possiamo creare un dado vegetale fatto in casa senza cottura, semplice, genuino, buono.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma con soli due ingredienti e 1 riciclato in cucina potremmo realizzare un piatto ricco di vitamine