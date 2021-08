I problemi del fegato sono disturbi maggiormente legati ad una condizione di sovrappeso e obesità. Esistono diversi problemi legati al fegato ma oggi ci focalizziamo sui calcoli.

I calcoli al fegato sono degli insediamenti che si formano a causa dell’eccesso di sostanze che si trovano all’interno del fegato stesso. La cattiva alimentazione, il consumo eccessivo di alcool e la sedentarietà sono i principali fattori che causano l’insorgenza dei calcoli. Vediamo allora cosa evitare di ingerire e quale migliore regime alimentare adottare. In ogni caso consigliamo di rivolgersi al medico di fiducia.

Cosa mangiare

Optiamo per una dieta basata sul consumo di fibre, come frutta e verdura, ma anche legumi, cereali e farine integrali. Come proteine, cerchiamo di prediligere la carne bianca anziché rossa e come grassi buoni optiamo per l’olio extra-vergine d’oliva, senza eccedere.

In pochi sanno che chi soffre di calcoli al fegato deve evitare questo comunissimo alimento

Come accade per le persone affette da obesità e diabete, anche chi soffre di calcoli al fegato deve evitare di assumere grassi e zuccheri.

Ma in questo caso dobbiamo fare una precisazione. In pochi sanno che chi soffre di calcoli al fegato deve evitare questo comunissimo alimento: le uova. Ebbene, nonostante l’uovo rappresenti una ricca fonte di proteine e di sostanze nutritive, fa male a chi soffre già di questi problemi. A meno che non sia cucinato alla coque. Fare una frittata o cucinare l’uovo a “occhio di bue” in padella utilizzando l’olio è assolutamente sconsigliato. Così come fare lo zabaione. Ciò accade perché la quantità di grassi contenuta, unita a questi metodi di cottura, stimola la cistifellea, come ci spiegano gli esperti.

Ricordiamo che la dieta per questo tipo di problema non rappresenta la cura ma un modo per non aggravare la situazione. Specialmente in assenza di particolari sintomi.

Come descritto nel precedente paragrafo, dobbiamo seguire la dieta mediterranea ed evitare le uova e il latte intero, insieme a tutti i cibi grassi e zuccherati.

