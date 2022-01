L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno che non possiamo impedire, ma sicuramente rallentare. Di certo, l’età è tra i fattori che incidono sulla bellezza della nostra pelle che subisce anche i danni dello stile di vita. Tuttavia, anche quando si è giovani capita che, guardandosi allo specchio si assista ad uno spettacolo spiacevole.

A nulla non c’è rimedio

Ma quando ci accorgiamo che il nostro fascino viene compromesso, vale la pena correre ai ripari. Probabilmente le donne saranno molto più attente al problema, ma anche gli uomini di oggi preferiscono non rinunciare alla loro avvenenza. Quando compaiono brufoletti, rughe sempre più evidenti attorno agli occhi e anche nella zona che circonda la bocca, cerchiamo di capire cosa stiamo sbagliando.

Fermiamoci a riflettere. Siamo reduci dalle festività e, sicuramente, avremo esagerato in qualcosa. Eccessi di cibo, di dolci, di grassi e anche di alcol avranno messo a dura prova la nostra pelle. Ma non è tutto, visto che in pochi sanno che basterebbe evitare questa sostanza per non rovinare la pelle. Lo stile di vita è fondamentale per mantenersi giovani, in salute, con una bella pelle e la nostra immagine diventa una cartina tornasole. Del resto, si sa, la cute è direttamente connessa con ciò che portiamo a tavola. E sicuramente, prima o poi, presenta il conto segnalandoci le cattive abitudini, o gli eccessi legati al periodo. Tra una cena e l’altra, tra un brindisi e un aperitivo, con gli amici davanti ad una pizza, non saremo stati per niente attenti. E la nostra pelle, soprattutto del viso, ne paga le conseguenze.

In pochi sanno che basterebbe evitare questa sostanza per non rovinare la pelle

Le donne possono correre ai ripari utilizzando trucco, o cercando di stare attenti alla pulizia della pelle con prodotti opportuni. Di certo, però questi interventi aiutano, ma non risolvono il problema della cute che potrebbe mostrarsi rinsecchita e spenta. E l’invecchiamento incalza.

Cerchiamo di fare un esame di coscienza e rendiamoci conto che abbiamo bevuto troppo alcol. Sarebbe meglio fare attenzione alla pelle, già sotto stress, affrontando anche un periodo detox. Perché non si deve nemmeno dimenticare che l’alcol contiene anche zuccheri che, innalzando la glicemia, fa lievitare il peso. Può darsi che dopo avere trascorso qualche serata bevendo qualche bicchiere in più, la pelle riporti infiammazioni e ci ritroviamo anche con le tanto odiate borse sotto gli occhi.

Insomma, vogliamoci più bene, perché tra acne, disidratazione, arrossamenti e in generale il tanto temuto invecchiamento precoce, il nostro fascino potrebbe affievolirsi. Per un certo periodo bisognerebbe star lontani da vino, cocktail, grappe e liquori. Perché, attenzione, gli effetti tossici dell’alcol sulle gentili signore di ogni età potrebbero lasciare brutti segni. E non solo sul viso.