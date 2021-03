Il nettare degli dei decantato in opere e poemi di ogni epoca. È lui il vino il protagonista indiscusso di queste poche righe.

Ha origini antiche, nacque per caso in seguito alla fermentazione di un succo d’uva conservato in otri di pelle. Già presente sui banchetti dell’antica Grecia, è da sempre compagno di avventure e disavventure.

Sinonimo di convivialità, gioia e condivisione. Ancora oggi immancabile sulle nostre tavole, ci accompagna in festeggiamenti e cene romantiche.

In pochi sanno che bastano questi semplici trucchetti a costo zero per riconoscere un buon vino

Ma come fare a riconoscere la qualità di un vino e assaporarlo nel migliore dei modi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

In primis bisogna prestare particolare attenzione alla scelta del calice, che deve saper valorizzare le caratteristiche del vino. Esso deve essere trasparente in modo da poter riconoscere i colori caratterizzanti la bevanda e le eventuali bollicine presenti.

È di fondamentale importanza far decantare il vino prima di servirlo. Il consiglio è quello di aprire la bottiglia qualche minuto prima di servirlo. Così che il vino a contatto con l’aria migliori sapore e odore, riacquistando tutte le sue proprietà organolettiche e gustative.

Versare il vino in un decanter, e servirlo alla giusta temperatura. Solitamente il vino rosso va servito, se giovane, ad una temperatura di 14 °, se più invecchiato e strutturato ad una di 18°C. Per i vini bianchi la temperatura ideale è tra i 10 ° e i 14°C. Mentre gli spumanti anche tra i 6° e gli 8 ° possono andare bene.

Dopo aver osservato attentamente il colorito del vino, avvicinare le narici al bicchiere per riconoscerne i sentori odorosi. Questi possono rivelare tanto del nettare di Bacco.

Al termine di tutti questi passaggi è possibile assaggiare il vino cercando di coglierne il sapore.

Inoltre per esaltarne la bontà abbinare il vino a del buon cibo.

Dopo aver discusso di vino con l’articolo “In pochi sanno che bastano questi semplici trucchetti a costo zero per riconoscere un buon vino” è possibile approfondire il tema della scelta di buon cibo con l’articolo “ecco come scegliere e consumare la carne rossa per non avere rischi sulla salute“.