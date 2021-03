Con l’arrivo delle belle giornate è normale che ci viene voglia di dedicarci agli sport all’aria aperta.

È piacevole stare in mezzo alla natura, ci fa rilassare e fa bene alla mente, soprattutto visto il periodo molto stressante in cui stiamo vivendo.

Inoltre, con l’arrivo del caldo, ci scopriamo e vogliamo a tutti i costi risultare perfetti davanti allo specchio.

Come combinare le due cose?

In pochi sanno che basta questo sport all’aria aperta per rassodare i glutei: la bicicletta.

Bisognerà cercare di essere costanti, pedalando per almeno 40 minuti al giorno e per tre volte a settimana.

La pedalata deve essere sempre veloce e costante se vogliamo ottenere risultati tangibili.

Questo farà sì che innalzeremo il metabolismo e andremo ad eliminare grasso dal nostro corpo.

Pedalando, rassoderemo i muscoli del gluteo e della gamba.

Attraverso l’allenamento si può ridurre la degenerazione del tessuto adiposo e questo ci farà sentire sicuramente meglio.

Cerchiamo dei percorsi collinari per aumentare il lavoro delle gambe.

Quando si pedala si tonificano, senza ingrossare troppo, i polpacci, i muscoli lombari e i glutei.

Oltre a questi si rafforza la zona dorsale che lavora per mantenere la postura corretta. Anche la schiena, infatti, ne trae grandi benefici.

Inoltre andare in bici diminuisce lo stress e migliora l’umore.

Il nostro cuore e i nostri polmoni ringrazieranno perché li rinforzeremo e diventeremo più resistenti alla fatica.

Consigliamo sempre, prima di iniziare la pedalata, e dopo averla conclusa, di fare degli esercizi di stretching.

È fondamentale bere acqua e mantenersi idratati, prima di iniziare l’attività e dopo, in modo da recuperare i liquidi persi.

È sempre importante abbinare l’esercizio fisico a una corretta alimentazione. E ciò per dare all’organismo le giuste energie e il giusto sostegno.

In questo modo non perderemo solo peso ma riusciremo a rassodare le zone più critiche.

In pochi sanno che basta questo sport all’aria aperta per rassodare i glutei ma una volta iniziato non vorremo più smettere.