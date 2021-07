In estate ci sono alcuni “must” culinari facili da portare in tavola, ma che ci fanno letteralmente venire l’acquolina in bocca. Oggi parliamo di una deliziosa variante di una preparazione tipica di questo periodo.

Infatti in pochi ne conoscono la ricetta ma questa insalata di riso estiva è perfetta per la spiaggia. Vediamo insieme come possiamo prepararla in poco tempo e con il massimo risultato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

320 grammi di riso bianco;

320 grammi di melanzane sott’olio;

una confezione di feta;

dodici pomodorini piccadilly o ciliegini;

100 grammi di olive verdi (facoltative);

origano, quanto basta;

succo di limone, quanto basta;

olio extravergine di oliva.

In pochi ne conoscono la ricetta ma questa insalata di riso estiva è perfetta per la spiaggia

Prendere una pentola e riempirla di acqua e metterla sui fornelli. Al bollore inserire una manciata di sale grosso. Buttare la quantità di riso che abbiamo indicato e poi scolarlo un paio di minuti prima del tempo indicato sopra alla confezione.

Una volta rimosso dall’acqua non va però risciacquato in modo da conservarne l’amido. Metterlo da parte in una ciotola.

Tagliare in due un limone e spremerne una metà all’interno del recipiente. Prendere i pomodori e sciacquarli sotto acqua abbondante. Tagliarli a pezzettini.

Prendere la feta e sbriciolarla con le mani. Inserire entrambi gli ingredienti nell’insalata di riso.

Scolare la quantità che si desidera di melanzane sott’olio e metterle dentro il composto. Se si desidera, aggiungere anche le olive denocciolate.

Mescolare bene e aggiustare i sapori, aggiungendo dell’ulteriore sale se si desidera e dando un abbondante giro di olio.

Amalgamare il tutto e lasciare riposare in frigo per almeno un’ora. Questo piatto può durare fino a quattro giorni se conservato adeguatamente.

Approfondimento

Gli spaghetti ai frutti di mare diventano saporiti e cremosissimi grazie a questi trucchi da chef stellato