Sembra impossibile, ma possiamo fare dei veri tatuaggi naturali ai nostri frutti! È però possibile con un metodo semplicissimo che richiede pochissimi passaggi. I risultati ci lasceranno però a bocca aperta. Stupiranno infatti grandi e piccini e renderanno le merende ancora più divertenti.

Non è difficile: in pochi minuti possiamo rendere i nostri frutti dei veri capolavori d’arte con questo trucco geniale e divertente. In nostro aiuto, inoltre, ci viene anche la forza del sole.

Cosa ci serve

Sono pochi i preparativi che dobbiamo fare per ottenere risultati bellissimi. Prima di tutto dobbiamo avere a disposizione un albero di mele. Questo trucco potrebbe funzionare anche su altri frutti, ma sulle mele il successo è assicurato, soprattutto sulle varietà che sviluppano una buccia rossa. Le mele non devono essere già mature ma ancora in fase di maturazione. Dopodiché dobbiamo scegliere la forma del “tatuaggio” che vogliamo imprimere sulle mele. A questo punto non ci resta che tagliare degli stencil di quelle forme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non c’è limite alla fantasia! Possiamo creare delle scritte, delle forme semplici o veri e propri capolavori. Possiamo ad esempio stampare la sagoma di quadri famosi e creare stencil dettagliati. Ora non resta che procedere!

Rendere le mele dei capolavori

In pochi minuti possiamo rendere i nostri frutti dei veri capolavori d’arte con questo trucco geniale e divertente, ma dovremo avere pazienza per vedere i risultati. Se il procedimento iniziale è veloce, bisogna poi attendere finché la mela non sarà matura. Una volta preparati gli stencil dobbiamo infatti attaccarli sulla mela. Il consiglio è quello di incollarli sul lato della mela rivolto al sole. Sarà proprio il sole a far maturare la mela e la sua buccia.

La parte coperta dalla carta, però, resterà all’ombra e non cambierà colore. Quando la mela sarà matura potremo raccoglierla e rimuovere lo stencil. Come per magia sulla mela sarà rimasta l’immagine o la scritta che abbiamo scelto di un colore diverso da quello del resto della buccia!