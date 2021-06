Con l’aumento delle temperature e l’arrivo imminente dell’estate, chi non vorrebbe gustare un buon gelato fresco? In pochi in estate riescono a resistere alla tentazione e alla bontà di assaporare questo alimento prelibato.

D’altronde in Italia non bisogna andarlo a cercare per mari e per monti. Ogni città è ricca di gelaterie che propongono i gusti più strani.

A volte i gusti richiamano le ultime tendenze della moda. Oppure gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno. L’anno scorso ha spopolato anche il gelato al gusto Covid. Realizzato con panna, crema di pistacchio e amarene colorate di rosso per ricordare la forma particolare del virus.

Come dicevamo prima i gusti sono veramente tanti e conquistano il palato anche dei consumatori più esigenti. Da quelli tradizionali alla frutta a quelli con crema, da quelli che mixano diversi ingredienti ai gusti che imitano torte o prodotti dolciari. Inoltre, per mantenere la nostra linea, esistono quelli ipocalorici a base di prodotti vegetali o realizzati con dolcificanti naturali, tipo la stevia.

Ma poche persone sanno che in pochi minuti e con 2 ingredienti si realizza un gelato alla fragola fresco e gustoso come quello delle migliori gelaterie.

Per assaporare un gelato alla fragola gustoso e genuino basta seguire questa semplice ricetta

Le fragole a giugno si trovano veramente dappertutto. I negozi di alimentari, i supermercati ma anche i mercatini di frutta e verdura, sono pieni di questo frutto delizioso ad un prezzo ottimo. Soprattutto se si acquistano grandi quantità di prodotto, il prezzo scende ulteriormente.

Dopo aver acquistato una bella scorta di fragole spostiamoci in cucina a preparare il nostro gelato.

Puliamo per bene le fragole, togliamo il cappellino e lasciamole scolare.

Prendiamo un frullatore e versiamo le fragole e la panna zuccherata in eguale quantità e premiamo il tasto on. Quando avremo ottenuto un composto cremoso e morbido spegniamo e versiamo in una vaschetta capiente. Portiamo la vaschetta in frigo ed attendiamo 2 ore prima di gustare la nostra creazione.

Sarà il nostro pensiero fisso, la nostra tentazione dato che in pochi minuti e con 2 ingredienti si realizza un gelato alla fragola fresco e gustoso come quello delle migliori gelaterie.