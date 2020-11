Le prossime sedute di novembre saranno decisive per capire se in pochi mesi vedremo il cambio euro dollaro in area 1,3. Come si vede dai grafici riportati qui di seguito, infatti, le quotazioni si trovano a contatto di importanti resistenze.

Bisogna, quindi, essere molto prudenti e monitorare con attenzione i livelli chiave indicati nei grafici.

Prima di passare all’analisi dei grafici volevamo fare un breve commento su quello che sarebbe potuto essere e non sarà. Con un cambio euro dollaro a 1,3, infatti, si sarebbe potuti andare in vacanza negli USA a condizioni molto favorevoli. Purtroppo il Covid 19 renderà praticamente impossibile fare spostamenti così importanti.

In pochi mesi vedremo il cambio euro dollaro in area 1,3: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 20 novembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1856 in ribasso dello 0,0% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,18%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio incerto, la settimana ha visto un rafforzamento dell’euro nei confronti del dollaro. Tuttavia è mancato il guizzo finale che avrebbe permesso la rottura della resistenza in area 1,1888 e il definitivo rilancio della proiezione rialzista. Già in passato, infatti, area 1,1888 aveva fermato l’ascesa dell’euro.

Per le prossime sedute, quindi, bisognerà monitorare con attenzione questo livello per capire il futuro prossimo del cambio euro dollaro.

Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura. Per una definitiva inversione ribassista, invece, sarebbe necessaria una chiusura giornaliera inferiore a 1,1814.

Time frame settimanale

Prosegue il movimento laterale chiaramente visibile dal grafico. Per una ripresa della direzionalità nel medio periodo bisognerà attendere o la rottura della resistenza in area 1,2068 oppure del supporto in area 1,1624.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare la massima estensione del rialzo in corso passa per area 1,279. Al ribasso, invece, dovremmo andare a calcolarli a inversione avvenuta.

Time frame mensile

Il livello chiave sul time frame mensile è area 1,2007. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista verso il I obiettivo di prezzo in area 1,2828. I successivi obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

La mancata rottura di area 1,2007, invece, potrebbe favorire ritracciamenti verso il supporto in area 1,1487. La mancata tenuta di questo livello favorirebbe un’inversione ribassista.

