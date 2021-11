L’inverno sta arrivando e i più freddolosi hanno già iniziato a patire il freddo. Le giornate si sono fatte più fredde e umide e in ogni regione si sono accesi i riscaldamenti e le stufe.

Quando usciamo, facciamo attenzione a indossare indumenti pesanti e impermeabili come cappotti e stivali, ma quando siamo a casa dobbiamo anche coprirci con gli abiti giusti.

Quando arriva l’ora del sonno in particolare, dovremmo scegliere accuratamente il modo in cui ci vestiamo per stare comodi ed evitare di raffreddarci. Ora parleremo di un modello di pigiama e camicie da notte perfetto per questi mesi: in pochi lo usano ma questo è il pigiama più caldo che ci sia perfetto anche per i più freddolosi. Scopriamolo insieme.

La mise notturna ci salva da raffreddore e malanni di stagione

Quando siamo in casa è importante coprirsi e indossare gli abiti giusti. Anche se in casa la temperatura è più alta, dobbiamo comunque vestirci a strati e coprire la pelle. L’ideale è indossare una comoda tuta da casa e un pile, in modo da essere confortevoli e al caldo. Dovremmo sempre indossare delle calze e una canottiera per evitare di prendere freddo.

Quando arriva l’ora di andare a dormire non possiamo rinunciare alla comodità e al comfort. Dobbiamo indossare pigiami e camicie da notte che ci proteggano dal caldo nelle ore notturne.

Il pigiama estivo non è adatto, per questo per i mesi freddi possiamo dimenticare pigiami corti e in cotone. Quello perfetto per questo periodo è fatto in un materiale raffinato e caldissimo, comodo e piacevole al tatto.

In pochi lo usano ma questo è il pigiama più caldo che ci sia perfetto anche per i più freddolosi

Per proteggerci dal freddo non è necessario indossare diversi strati di abiti ma è sufficiente indossare abiti della giusta stoffa, che ci protegga dal freddo e dall’umido. Per questo la lana vergine è davvero perfetta, perché è un materiale che ci tiene caldo senza grossi spessori.

Se indossiamo un pigiama di questo tessuto, non avremo mai più freddo e dormiremo nel massimo del comfort senza il bisogno di più coperte o di borse dell’acqua calda.

In commercio esistono diversi modelli creati con questo filato, alcuni sono finissimi e sottili e non pungono affatto.

Quando siamo in casa non basta indossare i giusti abiti caldi ma dobbiamo tenere i piedi al caldo. Per questo, questa ciabatta è davvero perfetta per questi mesi più freddi.