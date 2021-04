In pochi lo sanno, ma si può riciclare la farina in questi strani modi

La farina è un ingrediente sempre presente nelle cucine degli italiani. Contrariamente a quanto si pensi, il suo utilizzo non è solo limitato alla preparazione dei cibi. Spesso, la farina ci aiuta nelle pulizie, a risolve alcuni inconvenienti in casa e a creare piccoli divertimenti per i bambini.

Quali sono gli usi alternativi della farina

È incredibile, ma si può riciclare la farina in questi strani modi.

Pulizia dell’acciaio

Si può utilizzare la farina come una valida alternativa ai detersivi artificiali. Una soluzione economica e “green” per pulire l’acciaio. Rubinetti, docce, lavelli. Con della farina su un panno di cotone o microfibra si possono pulire le parti in acciaio. Torneranno lucide e senza residui di sapone.

Guanti da cucina

Non tutti i guanti hanno all’interno lo strato protettivo. Se la pelle non sopporta il contatto con la plastica o il lattice, si può versare, all’interno del guanto, la farina. Questo metodo allevierà il fastidio.

Parassiti dell’orto

Per allontanare i parassiti dalle piante di patate e zucchine, si può spargere sul terreno un po’ di farina. Un metodo naturale e una valida alternativa ai pesticidi artificiali.

Cattura odori e profumatori per armadi

La farina, specialmente quella di avena, è un’ottima soluzione per catturare gli odori. Si può mettere la farina in un barattolo e lasciarlo nei vari angoli della casa.

Mescolando la farina con l’acqua calda, e con qualche goccia di olio essenziale, si possono creare dei piccoli dischetti. Una volta seccati, possono essere utilizzati come profumatori per gli armadi o per le scarpiere.

Giochi per bambini

Ci si può divertire con i bambini, creando la pasta modellabile. Servono pochissimi ingredienti. Farina, acqua, sale. Si deve lavorare il composto fino a ottenere una pasta morbida. Per renderla colorata, si possono aggiungere dei coloranti naturali.

Quindi la farina non è un grande alleato solo in cucina, ma anche nel risolvere problemi in casa. È incredibile, ma si può riciclare la farina in questi strani modi.