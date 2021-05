Chi ama la compagnia di un cane sa bene che bisogna portarlo spesso fuori perché socializzi con gli altri animali. Le uscite sono fondamentali anche per soddisfare i suoi bisogni fisiologici e per garantire il suo benessere psicofisico. La compagnia di un cane è sicuramente la più attiva e divertente tra quella di tutti gli animali domestici. Infatti, grazie alla sua presenza possiamo approfittare dei parchi e delle belle giornate.

Il cane, inoltre, ci permette di socializzare con altri proprietari e scambiarci consigli sul rapporto umano-cane. Chi ha un cane sa che questo particolare rapporto si basa sul precise regole che non valgono solo in casa ma anche all’esterno. Una delle prime regole che insegniamo al nostro cucciolo è quella di non sporcare in casa. Quando raggiungiamo questo obiettivo, segniamo un traguardo importante nella stabilità della convivenza con il nostro amico quadrupede.

In pochi lo sanno ma la passeggiata con il cane può diventare rischiosa se non si sta attenti a questa cosa

Spesso, quando passeggiamo con il nostro amico Fido può succedere che questo abbia la necessità impellente di fare i propri bisogni. I proprietari dei cani sanno bene che non è prevedibile sapere il luogo o il momento in cui il cane farà i suoi bisogni. Tuttavia, non tutti sanno che si rischia una multa se il cane fa la pipì per strada.

Secondo la legge italiana i trasgressori rischiano una sanzione fino a 500 euro, ecco perché bisogna informarsi a riguardo. Per evitare la multa, se il nostro cane urina in prossimità di palazzi, negozi o macchine, consigliamo di portare sempre con sé sempre una bottiglietta d’acqua. Questa ci permetterà di diluire la pipì e di non essere soggetti a critiche o peggio a verbali. Oltre alla multa, dovrebbe essere anche il nostro senso civico a far sì che si lasci pulito anche l’ambiente esterno in cui viviamo. Ed ecco perché in pochi lo sanno ma la passeggiata con il cane può diventare rischiosa se non si sta attenti a questa cosa.