Il pesce è considerato di solito un alimento sano e ricco di sostanze nutritive. Non tutti i pesci però sono uguali. Ve ne sono di magri e di grassi. I primi sono indicati per chi deve perdere peso e per chi ha alti livelli di colesterolo nel sangue. Livelli sopra la norma a lungo andare potrebbero portare a contrarre gravi malattie cardiovascolari. Per questo è importante riuscire a ridurli il prima possibile.

Per fortuna vi è un pesce che si può acquistare facilmente al supermercato o in pescheria e che è strepitoso a questo scopo. In pochi lo sanno ma è questo il pesce magro migliore in assoluto per chi soffre di colesterolo alto. Lo presenteremo, e offriremo una ricetta rapida e appetitosa per gustarlo.

Un pesce dai mille benefici

Se non abbiamo mai mangiato la sogliola dovremmo iniziare a pensarci. È un pesce ricco di proteine e di Omega 3, che regola i grassi e controlla la pressione arteriosa. La vitamina B3 aiuta invece la memoria e la concentrazione.

In pochi lo sanno ma è questo il pesce magro migliore in assoluto per chi soffre di colesterolo alto. La sogliola contiene solamente 25 mg di colesterolo per 100 gr di prodotto. Per intenderci, meno del salmone fresco. Rientra inoltre nella categoria dei pesci magri. Ha infatti un contenuto di grassi compreso tra l’1 e il 3%.

La ricetta della sogliola alla mugnaia

La sogliola alla mugnaia è un piatto sano e prelibato. In questa ricetta abbiamo sostituito il burro con l’olio evo per renderlo perfetto per chi ha problemi di colesterolo.

Ecco qui gli ingredienti per 4 persone:

4 sogliole;

40 gr di olio extravergine di oliva;

40 gr di farina 00;

2 cucchiaini di prezzemolo tritato;

succo di limone;

un pizzico di sale.

Iniziamo sfilettando, pulendo e lavando le sogliole. Quindi le asciughiamo con delicatezza, poi le infariniamo. Ora prepariamo una padella unta d’olio. La scaldiamo per bene e adagiamo le sogliole.

Facciamo cuocere per circa 3-4 minuti. Quando vedremo la tipica doratura sul dorso potremmo spegnere la fiamma. Spadelliamo e ricopriamo col prezzemolo tritato, mettiamo un pizzico di sale e una goccia di limone. E siamo pronti per metterci a tavola!