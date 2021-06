Fortunatamente ormai adottare un cucciolo di cane o di gatto è una prassi sempre più comune. Sappiamo bene quanto questo semplice atto possa salvare e cambiare la vita a un animale.

Oggi è possibile adottare non solo questi animali che sono sicuramente i più diffusi nelle nostre case, possiamo adottarne anche di diversi. Questa pratica ci permette di salvare specie in via di estinzione e di preservare in qualche modo la natura.

Questo è il caso del quokka, un piccolo mammifero che vive in Australia. Grazie alla forma della bocca sembra sorridere sempre ed è definito l’animale più felice del mondo. Scopriamo come è possibile adottarne uno.

In pochi lo sanno ma è possibile adottare l’animale definito più felice del mondo che sembra sorridere sempre

I quokka vivono in Australia, principalmente nell’isola di Rottnest dove sono riusciti a sopravvivere per molti anni grazie all’assenza di predatori. Questi piccoli mammiferi sono molto simili a dei canguri ma anche a dei grossi topi. Ciò che li ha resi famosi è il loro muso simpatico che sembra essere sempre sorridente ma anche la facilità di interazione con l’uomo.

Molto socievoli con gli esseri umani, i quokka non hanno problemi ad avvicinarsi e a farsi accarezzare. Purtroppo una delle principali cause dell’estinzione di questo animale è proprio il contatto con questi ultimi.

Molti avvicinandosi a questi adorabili animali hanno preso l’abitudine di dare loro del pane che è altamente nocivo per la salute dei quokka. Questi sono animali erbivori.

Proprio nell’isola di Rottnest è ormai vietato interagire con i quokka e per chi non rispetta la legge è prevista una multa salata. Questa varia 100 ai 1000 dollari australiani.

Ecco come possiamo adottare un quokka

Oggi i quokka rientrano nella lista rossa delle specie minacciate in via di estinzione e sono considerati animali vulnerabili. Se ne contano ancora degli esemplari ma di certo il loro numero è in diminuzione.

Per fare in modo che l’animale più felice del mondo sopravviva è possibile adottarne uno a distanza. Grazie al WWF associazione internazionale che si prende cura dell’ambiente e degli animali in via di estinzione sarà possibile avere simbolicamente un quokka in Australia.

