Molti di noi amano prendersi cura delle piante e dei fiori che coltivano in giardino o nei balconi di casa e questa abitudine ha un duplice vantaggio. Da un lato abbellire lo spazio esterno e migliorare il nostro pollice verde, dall’altro poter utilizzare in cucina ciò che piantiamo. Dedicarsi al giardinaggio inoltre rilassa e ci fa godere dell’aria aperta e dei profumi che i fiori emanano una volta sbocciati.

Negli ultimi anni abbiamo riconsiderato il fatto che molti fiori possono essere commestibili e utilizzati per rendere i nostri piatti belli e gustosi al palato. Con i petali di alcuni fiori è possibile realizzare anche delle bevande fredde o calde che deliziano e che fanno bene al nostro organismo.

In pochi lo sanno ma con la rosa è possibile realizzare una miracolosa tisana dai molteplici benefici.

Benefici della tisana alla rosa

Spesso la rosa viene donata dagli innamorati alle proprie amate, una, cento o mille queste sono simbolo di bellezza, femminilità e di amore puro. Questa non è solo bella da vedere ma è anche utile per il nostro organismo e non tutti ne sono a conoscenza. Grazie alla rosa possiamo godere di un farmaco naturale dal profumo inconfondibile. I benefici della tisana alla rosa sono molteplici, depura l’organismo in particolare il fegato, rafforza il sistema immunitario, riduce la tensione muscolare e l’ansia.

Preparazione

La tisana alle rose ha un gusto gradevole e delicato ed è indicato anche per digerire meglio, per realizzarla prendiamo i petali freschi appena raccolti. Immergiamo i petali in un contenitore d’acqua fredda, asciughiamoli poi con della carta assorbente. Successivamente mettiamo i petali appena lavati in una tazza e copriamoli con dell’acqua bollente, copriamo la tazza e lasciamo in infusione per circa cinque minuti. Passato questo tempo filtriamo e se vogliamo possiamo addolcire con del miele.

