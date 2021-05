La patata è sicuramente un alimento molto versatile. Si può preparare in svariati modi, ottenendo dei piatti davvero gustosi. Purè di patate, patatine fritte, pasta e patate. Chi più ne ha più ne metta. L’unico problema è che spesso la preparazione richiede parecchio tempo. Tempo che il più delle volte non abbiamo. E per questo rinunciamo a prepararle. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un segreto utilissimo per dimezzare i tempi di preparazione. E goderci sempre questo gustoso alimento.

In pochi lo sanno ma basta questo trucco straordinario per cuocere le patate al forno in metà del tempo

Questo trucco è l’ideale per chi vuole preparare le patate al forno con tutta la buccia. O al cartoccio ripiene, una golosità. Prima ovviamente di farcirle è necessario che siano ben cotte. Altrimenti il ripieno non si amalgamerà mai bene. Quindi di solito, dopo averle ben pulite si mettono in forno avvolte dalla carta stagnola. E per circa un’ora. Con questo metodo saranno pronte in 15 minuti e poi si potranno farcire a piacere.

Basta un cucchiaino

Prendiamo un cucchiaino che abbia il manico della stessa lunghezza della nostra patata. Lo inseriamo nella patata, a partire dalla base. Fino in fondo in modo che la attraversi tutta. E avremo così una patata con alla base la punta del manico del cucchiaino. E in alto la parte concava. Ripetiamo il procedimento per tutte le patate che vogliamo cuocere. Ora in forno preriscaldato a 200° gradi le lasciamo cuocere per 15 minuti. E le nostre patate saranno croccanti all’esterno e morbide all’interno. Pronte per tutte le nostre ricette!

Ecco, in pochi lo sanno ma basta questo trucco straordinario per cuocere le patate al forno in metà del tempo. Un modo gustoso per prepararle è tagliarle a metà, mettere della provola e pancetta affumicata. Avvolgerle nella carta stagnola e cuocerle per altri 10 minuti. Una delizia!

