Capita spesso di compiere alcune azioni in una modalità che si potrebbe definire automatica. Questo succede soprattutto quando portiamo a termine un particolare gesto così tante volte che, per forza di cose, diventa parte di una routine. Si tratta certamente di un’ottima cosa in quanto l’automaticità delle azioni quotidiane ci permette di risparmiare diverse energie, permettendoci di spenderle altrove. Cosa succederebbe però se scoprissimo che alcune di queste abitudini si rivelassero errate? Lo andremo a scoprire tra poco. Infatti in pochi lo sanno ma abbiamo bevuto dalle lattine sempre nel modo sbagliato.

Una moda dilagante

Come sappiamo tutte le bevande gassate più famose, come d’altronde quelle energetiche, oltre che in bottiglia vengono vendute anche dentro le lattine. Con il passare degli anni questi contenitori sono diventati senza dubbio i preferiti di tutti, e per questo continuano ad essere prodotte in larga scala. Effettivamente si tratta di una modalità di consumo estremamente comoda, per diversi motivi. Ciò che risulta incredibile però è che non sono molti a sfruttarle esattamente come dovrebbero. Andiamo a vedere perché. Infatti in pochi lo sanno ma abbiamo bevuto dalle lattine sempre nel modo sbagliato.

Il doppio foro delle linguette

La maggior parte di noi quando beve una lattina di Coca-Cola, o di qualsiasi altra bevanda, lo fa utilizzando una cannuccia. È infatti molto più comodo rispetto ad avvicinare ogni volta il contenitore alla bocca. Del resto le lattine sono prodotte proprio con l’obiettivo di essere consumate tramite cannuccia, e lo possiamo vedere osservandone la linguetta. Effettivamente moltissimi non ci fanno caso ma la famosa linguetta con cui apriamo le lattine ha una funzione ben precisa. Come possiamo notare infatti quest’ultima presenta due fori, che possiamo utilizzare a nostro vantaggio.

Difatti la linguetta, una volta aperta, dovrebbe essere ruotata nel senso opposto e poggiata sul buco della lattina. I fori che presenta servono proprio per infilarci dentro la cannuccia, di modo che possa restare ferma. Non dobbiamo mai dimenticarci che nella produzione di un oggetto, qualsiasi esso sia, ogni dettaglio è sempre importante, e mai scontato. Quei due fori dunque stanno lì per un motivo preciso, e ora lo conosciamo. Infatti così facendo la cannuccia resterà immobile, e di conseguenza riusciremo a bere con una maggiore comodità.