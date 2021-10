Sappiamo già quanto è importante monitorare la glicemia e il colesterolo seguendo le indicazioni del nostro medico di fiducia.

Potremmo, però, non sapere che secondo uno studio ci sarebbe proprio un alimento che potrebbe aiutare a tenere sotto controllo la glicemia e la colesterolemia.

In questo articolo, allora, andremo proprio alla scoperta di questo cibo e vedremo come portarlo in tavola con una ricetta facilissima e genuina.

Infatti, in pochi lo preparano ma questo semplicissimo contorno autunnale potrebbe aiutarci a tenere a bada glicemia e colesterolo.

La star di questa ricetta

Questo contorno autunnale ha come unica protagonista una tipologia di patata forse ancora poco conosciuta e consumata, molto diversa dalle patate che siamo abituati a mangiare.

Infatti, ha una singolare forma allungata, la sua buccia è rosso/arancio e il suo interno è totalmente arancione.

In più è un prodotto tipico dell’autunno e che possiamo trovare fresco al supermercato o all’ortofrutta anche se molto spesso l’ignoriamo. Ma qual è questa delizia così particolare?

Americana d’origine

Stiamo parlando proprio della patata dolce o patata americana, originaria del Centro America. Tra i suoi benefici, la prima cosa che possiamo sottolineare è che la patata dolce sarebbe una vera alleata della salute cardiovascolare. Infatti, alcune sue specifiche proprietà nutrizionali aiuterebbero a proteggere il cuore e le arterie, come il potassio che tiene sotto controllo frequenza e pressione cardiaca. Ma poi, la patata dolce potrebbe aiutarci anche a tenere a bada glicemia e colesterolo. Questo alimento sarebbe, infatti, privo di grassi saturi e ricco di fibre.

Inoltre, conterebbe tanti carboidrati sotto forma di amido e ciò ridurrebbe il suo indice glicemico rispetto a molti altri alimenti fonti di carboidrati. Allora, non ci resta che scoprire come possiamo utilizzarla in cucina.

Con la patata dolce prepareremo un purè grossolano per esaltare il suo delizioso e dolce sapore.

Gli ingredienti sono:

patate dolci lavate;

un pizzico di sale grosso;

olio extravergine d’oliva se si vuole.

Per prima cosa facciamo lessare le patate.

Inseriamole in una pentola con acqua fredda e un pizzico di sale grosso e facciamo cuocere per 30/40 minuti dal momento del bollore.

Appena saranno pronte e fredde, le peliamo e le schiacciamo grossolanamente con una forchetta.

Infine, se vogliamo, possiamo aggiungere un filo d’olio.

Ecco, allora, pronto in un battibaleno il nostro purè di patate dolci grossolano che si adatterà, per il suo delicato sapore, a qualsiasi secondo piatto.

Tuttavia, prima di inserirlo all’interno della nostra alimentazione quotidiana è sempre meglio confrontarsi con il medico di fiducia che saprà consigliarci nel modo migliore.

