Dopo averci pensato e ripensato, ora si è deciso, si farà entrare nella nostra casa un cucciolo. Cosa c’è di più bello di avere un cane? Molti pensano ai sacrifici che dovranno fare. Le volte che sarà necessario mettergli il guinzaglio e uscire. Ma sono talmente tanti i vantaggi e le sorprese di avere un cane che troveremo stupidi questi piccoli sacrifici che si dovranno fare. In pochi lo immaginano ma se il nostro cucciolo vuole dormire accanto a noi è proprio per questo entusiasmante motivo.

Dormire vicino al padrone

Quando il cane sceglie di dormire vicino a noi è perché ama proprio tanto il suo padrone. I cani sono socievoli, amano stare all’interno della famiglia, questo li fa stare sicuri e al loro agio.

Quando arriva l’ora di dormire cercano un luogo confortevole e sicuro. È per questo che si accucciano vicino al padrone.

I cani ci leccano

I padroni dei cani non sempre capiscono perché i cuccioli amano leccarci in continuazione. Quello è il loro modo di dimostrare affetto e amore. È infatti questo il loro modo di darci i baci e gli abbracci. Leccarci vuol dire cercare un contatto per ottenere da noi coccole e tenerezza.

Ci annusano sempre

Per i cani l’olfatto è molto importante. Annusano il loro padrone per capire le sue emozioni, di che pasta è fatto e se ci si può affidare. Anche quando li portiamo a passeggio loro annusano per capire il mondo, per conoscerlo.

Rimangono vicino se ci vedono tristi

Se il cane si accorge che abbiamo la luna storta e non stiamo bene, seguirà ogni nostro passo. Loro si accorgono del dolore fisico o di quello psicologico e lo dimostrano stando accanto, dimostrando il loro amore incondizionato.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di permettere al nostro cane di dormire accanto a noi e non necessariamente nel nostro letto. Permettere quindi che stia vicino a noi con la sua cuccia lo rassicura e lo rende felice.