Per i nostri animali domestici vogliamo il meglio, soprattutto quando si tratta di igiene e salute. Per questo motivo, per la toeletta di cani e gatti, è sempre meglio scegliere prodotti naturali ed ecologici e, preferibilmente, privi di agenti chimici aggressivi. Come questo sapone fatto con ingredienti naturali, rispettoso del pelo e della pelle del cane e del gatto, economico ed ecologico.

In pochi lo conoscono ma questo sapone naturale, ecologico ed economico è ideale per lavare cani e gatti

Chi ha a cuore la salute del proprio animale domestico e dell’ambiente, è sempre alla ricerca dei migliori prodotti naturali, delicati e rispettosi dei nostri pelosetti. I prodotti per il bagno di cani e gatti sono spesso costosi ma non è detto che siano altrettanto delicati.

Un prodotto naturale per il bagnetto degli animali domestici, gentile sulla loro cute ed efficace, invece, è il sapone nero all’olio di oliva. Un portentoso mix naturale, a base di sansa di oliva, acqua e minerali. In uso nella tradizione nordafricana, questo sapone è un ottimo smacchiatore naturale, un detergente personale e in alcuni casi utile anche per le piante.

Come lavare il cane o il gatto con il sapone nero all’olio di oliva

In pochi lo conoscono ma questo sapone naturale, ecologico ed economico è ideale per lavare cani e gatti. Per il bagno dei nostri animali domestici il procedimento è abbastanza semplice ed immediato. Per prima cosa, si deve inumidire il pelo e la pelle del cane o del gatto con acqua tiepida. Dopodiché, si applicano dai 20 ai 40 ml di sapone liquido su tutta la superficie del pelo e si massaggia dolcemente.

Una volta ricoperto e massaggiato tutto il corpo, si procede al risciacquo con abbondante acqua tiepida. Infine, si avvolge il cane o il gatto in un morbido asciugamano assorbente. Ecco che grazie a questo sapone naturale ed ecologico il nostro amico sarà pulito ma, soprattutto, sano!

Dove acquistarlo e a che prezzo

Il sapone nero all’olio di oliva è disponibile nei negozi specializzati nella vendita di prodotti ecologici. Ma è facilissimo trovarlo online. Il prezzo varia dai 2 ai 10 euro. La bottiglia di 1 litro costa circa 8 euro.

Il vantaggio di questo prodotto è che si può utilizzare come sgrassatore o detersivo per moltissime superfici domestiche. Dal parquet alla cucina, sui mobili di legno, per smacchiare vestiti e anche per l’igiene personale. Il sapone nero è infatti utilizzato negli hammam per il bagno e, con un buon guanto di crine, si può fare un ottimo scrub. Poiché si diluisce nell’acqua, inoltre, dura tantissimo. Insomma, un trattamento di bellezza delicato ed efficace, non solo per il nostro Fido, ma anche per noi e per tutta la casa!