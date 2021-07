Solitamente al supermercato troviamo due principali categorie di persone. Chi fa la spesa facendosi trasportare dal gusto e dalla voglia del momento e chi pianifica tutto nel dettaglio. Considerando, quindi, non soltanto quello che la propria famiglia vuole mangiare, ma anche tenendo conto dei vari prezzi. Neanche a dirlo, chi fa parte di questa seconda categoria solitamente a fine mese si trova con qualche risparmio in più.

Scelte convenienti

D’altronde il supermercato si rivela a tutti gli effetti un banco di prova quando si tratta di risparmiare. È in questo luogo infatti che possiamo sperperare tanto denaro inutilmente o, al contrario, spenderlo usando la testa. Per far ciò, ovvero fare la spesa in modo intelligente, bisogna farsi guidare dall’esperienza e dalla conoscenza dei prodotti. Di modo da studiare le loro caratteristiche e, di conseguenza, riuscire a sfruttarle al meglio.

In pochi lo comprano ma questo latte si conserva più a lungo e resta di qualità

Non a caso, non troppo tempo fa, in questo articolo, avevamo parlato di come fosse importante scegliere la bottiglia di olio migliore, studiandone alcuni dettagli che potevano svelarcene la qualità. Bene, seguendo lo stesso filone, oggi vogliamo parlare del latte. Presentando un prodotto che, sebbene sia conosciuto per alcune caratteristiche, non è ugualmente noto per altri suoi interessanti talenti. Vediamo di che si tratta. Infatti, in pochi lo comprano ma questo latte si conserva più a lungo e resta di qualità. Stiamo parlando del latte biologico.

Effettivamente, questo prodotto si differenzia dagli altri non solo per la mancanza di elementi chimici nel suo trattamento, ma anche per una pastorizzazione effettuata a temperature maggiormente elevate. Proprio questa sua ultima caratteristica gli permette di conservarsi molto a lungo, se riposto in frigorifero. Parliamo di un periodo che supera le tre settimane e che può arrivare fino ai venticinque giorni. Per questo motivo, oltre alle sue proprietà benefiche per l’organismo, il latte biologico si presenta come un buon prodotto anche dal punto di vista della shell life o, come siamo abituati a chiamarla, scadenza.