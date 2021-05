In pochi lo comprano ma è questo il pesce migliore da acquistare e uno dei più gustosi da mangiare.

Normalmente quando andiamo in pescheria, ci preoccupiamo che sia fresco o pescato in mare, ma raramente consideriamo la stagionalità del pesce che è, invece, un fattore importante per rispettare gli equilibri del mare. In pochi lo comprano ma è questo il pesce migliore da acquistare in questo periodo dell’anno e uno dei più gustosi da mangiare. Stiamo parlando dello sgombro.

Lo sgombro è un pesce azzurro che la tradizione culinaria definisce povero. Nella realtà, questo tipo di pesce è ricchissimo di sostanze nutrienti, come acidi grassi essenziali, vitamine e sali minerali. Una vera e propria fonte di benessere per il nostro organismo, che può essere consumato settimanalmente, anche perché le sue carni sono magrissime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se in tanti pensano che con lo sgombro si possano realizzare solo ricette semplici e basiche, in realtà si sbagliano. Oggi, infatti, vi presentiamo una preparazione semplice, ma dall’effetto “ristorante stellato”: lo sgombro scottato con maionese di soia.

Ingredienti per due persone:

a) 2 filetti di sgombro fresco;

b) mezza cipolla rossa;

c) foglie di crescione;

d) buccia di mezzo limone;

e) olio evo;

f) sale.

Per la maionese

a) 25 gr di latte di soia;

b) 5 gr di aceto di mele;

c) un pizzico di sale;

d) 50 gr di olio di semi per montare.

Procedimento

Partiamo dalla maionese di soia. Versare il latte di soia, aceto e sale in una brocca e facciamo riposare per qualche minuto in modo che inizi ad addensarsi. Con l’aiuto di un mixer da cucina, montare versando l’olio a filo. Far riposare in frigo per un’ora. Nel frattempo, far marinare mezza cipolla rossa in aceto di mele e sale per mezz’ora. Sfilettiamo lo sgombro (o richiediamolo già sfilettato in pescheria) e facciamolo scottare velocemente in una padella precedentemente riscaldata con un filo d’olio.

Si dovrà porre il pesce dalla parte della pelle fin quando sarà leggermente abbrustolita e poi cuocere dall’altra parte per circa 5 minuti. Disponiamo la maionese vicino al filetto di pesce. Terminare con una polvere di scorza di limone, da preparare così: grattugiate un limone, raccogliete la scorza, posizionatela su una teglia ricoperta di carta forno e fatela essiccare in forno a 150°C gradi per 15 minuti.

In pochi lo comprano ma è questo il pesce migliore da acquistare e uno dei più gustosi da mangiare.

Approfondimento

Bastano solo 5 minuti per preparare questo calzone salvatempo, filante e saporito, da cuocere in padella, senza impastare e lievitare.