Come molti ben sapranno ogni alimento che mangiamo provoca una reazione all’interno del nostro organismo, che può essere positiva o negativa.

Tutti i cibi, infatti, contengono dei composti in grado di aiutare, ma anche di sabotare, alcuni processi molto importanti ai fini della nostra salute.

Per questo, come abbiamo detto tante volte, è bene considerare l’alimentazione come una parte importantissima della nostra vita. Non bisogna trascurare gli incredibili vantaggi che possiamo ottenere scegliendo, ogni giorno, ingredienti sani e nutrienti.

Piuttosto faticoso

Con l’estate ormai iniziata anche sul calendario, tra i tanti cambiamenti a cui dovremo abituarci, vi è anche quello legato alla sfera del sonno.

Durante questa stagione, infatti, sono molti a faticare ad addormentarsi. D’altronde tra il caldo, l’afa e l’umidità, prendere sonno a volte sembra veramente un’impresa. A molti, addirittura, succede di fare fatica anche durante l’inverno, quando le temperature non sono un impedimento.

In pochi lo comprano ma è questo il pesce che favorisce il sonno

Ebbene, forse non tutti lo sanno, ma il cibo che mangiamo, in particolare alcuni specifici alimenti, possono tornarci utili contro questo disturbo ormai sempre più comune. Non a caso oggi ne sveleremo uno.

In pochi lo comprano, ma è questo il pesce che favorisce il sonno. Ci riferiamo allo sgombro.

Questo pesce, assieme ad altri alimenti, contiene un composto molto importante, soprattutto se legato alla sfera del sonno, ovvero l’amminoacido triptofano.

Come possiamo vedere in questo studio, l’amminoacido triptofano sembra avere un ruolo nel rilassare il corpo e indurre sonnolenza. Non è un caso, infatti, se in molti consigliano di consumare cibi carichi di questo composto a cena, prima di dormire. Neanche a dirlo, lo sgombro fa parte di questa categoria di alimenti. Scegliendo di aggiungere questo pesce alla propria cena, dunque, metteremo in condizione il nostro corpo di trovare il sonno con maggiore facilità. Il tutto grazie, ancora una volta, agli incredibili benefici ottenuti da una giusta scelta di alimentazione.