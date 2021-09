Il pomodoro e i pomodorini sono degli ortaggi molto utilizzati nella cucina italiana. Perfetti per delle pratiche e veloci insalate ma anche per dei deliziosi sughetti. Da veri amanti della pasta quali siamo, non possiamo proprio farne a meno. Anche per questo motivo in commercio troviamo davvero un’ampia varietà di specie proprio per tutti i gusti. Per esempio il pomodoro di San Marzano del tipo oblungo, ideale per una salsa al pomodoro cremosa. Una varietà tra le più diffuse per la preparazione di pelati e passate.

Ma non troviamo solo pomodori classici, sono diffusissimi anche i pomodorini, probabilmente i più amati di tutti. Le tre varietà più diffuse sono il ciliegino, il pachino e il datterino. Sembrerebbero tutti dal gusto identico ma solo dalla forma leggermente diversa. E invece i veri intenditori sanno bene che non è così. Ogni tipo di pomodorino avrà un’acidità diversa che si adatta a preparazioni diverse. Abbiamo approfondito le caratteristiche di ognuno in un precedente articolo su cosa scegliere tra pomodori pachini, ciliegini o datterini.

In pochi li comprano ma sono questi i pomodorini più dolci e succosi che ci siano

Oggi però parleremo di una varietà di datterino che fino a qualche anno fa era poco conosciuta. Questo tipo di pomodorino ha un colore dorato stupendo e questo non significa che non sia maturo. Stiamo parlando del datterino giallo, un pomodorino molto usato in pizzerie e ristoranti nell’ultimo periodo.

Il datterino giallo presenta la stessa forma del classico datterino, un piccolo cilindro carico di gusto. Il più famoso d’Italia è sicuramente il Datterino Giallo del Piennolo, della zona del Vesuvio. Questo tipo di pomodorino oltre che per il colore si distingue per il suo gusto. Infatti, ha un’acidità più bassa rispetto agli altri pomodorini e quindi risulta più dolce. Qualcuno direbbe addirittura dolce come una caramella.

Come cucinarlo

Il suo sapore dolcissimo lo rende perfetto per i piatti a base di pesce. Avendo poca acidità questa non sovrasta il gusto delicato dei frutti di mare, ma aggiunge solo sapore. Ma è ideale anche per preparare una splendida salsa al pomodoro fresca e veloce per degli spaghetti. O si può adagiare su una pizza appena sfornata con del prosciutto crudo a contrasto. Insomma, è perfetto sia cotto che crudo.

Dunque, è vero che in pochi li comprano ma sono questi i pomodorini più dolci e succosi che ci siano. Da oggi in poi quando saremo dall’ortofrutta sapremo quali scegliere. Dopo averli gustati non riusciremo più a farne a meno e li useremo per tutti i nostri piatti.

