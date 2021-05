Rompere un piatto è sempre un grande dispiacere, specialmente quando esso appartiene a un servizio da tavola pregiato. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende sollevare un po’ i Lettori mostrando alcuni modi di riciclare i vecchi piatti danneggiati in modo davvero creativo. Davvero in pochi crederanno che questi bellissimi oggetti di casa siano realizzati con i cocci di vecchi piatti rotti. Ecco tanti modi di stupire con queste idee di riutilizzo interessanti.

Non solo i piatti

Quello della ceramica è un mondo infinito. Non solo piatti, ma anche vecchi cocci di piastrelle o tazzine danneggiate rappresentato tutti un’ottima materia prima da cui iniziare. Occorrerà conservare tutti i residui di ceramiche danneggiate per un po’ di tempo.

Una volta raggiunto il numero necessario di cocci sarà possibile realizzare tutte le idee di seguito proposte. Solo allora in pochi crederanno che questi bellissimi oggetti di casa siano realizzati con i cocci di vecchi piatti rotti o stoviglie danneggiate. Ecco come dare libero sfogo alla propria fantasia.

Un mosaico per il tavolo

I tavoli rotondi da giardino sono un elemento d’arredo importante. Per impreziosire anche quelli più datati e vintage basta applicare i cocci seguendo un disegno particolare. E per rendere ancora più bello il risultato suggeriamo di richiamare lo stesso motivo anche sulla seduta delle sedie che accompagnano il tavolo.

Piccoli quadri da esterno

È possibile realizzare anche mosaici su piccoli quadretti da appendere in giardino ma anche all’interno dell’abitazione. Questi potrebbero richiamare i colori dell’arredo o giocare a contrasto.

Piastrelle spaiate

Non per forza occorre utilizzare i cocci di vecchie piastrelle. Dopo aver costruito casa capita di conservare gli avanzi di piastrelle impiegate. Suggeriamo di unirne diverse tipologie per realizzare mobili in perfetto stile shabby e con l’ausilio del legno. Tavoli o mobili da giardino acquisteranno un aspetto immediatamente più nuovo.

Le anfore

Le stesse anfore troppo spesso uguali e anonime diventano immediatamente più suggestive se coperte da un motivo a base di cocci di stoviglie. Anche se questo significa rompere appositamente servizi o piastrelle inutilizzate, il risultato giustificherà il sacrifico. Molto spesso nei negozi esistono angoli delle occasioni in cui acquistare piatti del genere danneggiati o spaiati a un prezzo super vantaggioso.

Specchiera

Questo riciclo è perfetto anche per realizzare fantastiche specchiere da interno. Nessuno potrà mai correre il rischio di vederne una uguale in qualunque altra casa!

I vasi

Ma il riciclo più suggestivo è quello che vede i cocci impiegati per abbellire i vasi. Per capire come fare e in quali altri modi rendere più belli i vasi ecco subito un’altra guida.