Molti di noi si dedicano alacremente a rassettare e lavare il proprio appartamento. Infatti l’attenzione verso la pulizia è drasticamente aumentata dall’inizio della diffusione del Coronavirus. Ci sono però alcuni punti che anche i più esperti si fanno sfuggire proprio perché sono al di fuori del nostro campo visivo. Oggi parliamo di uno di questi. Infatti in pochi conoscono questo trucco semplice e geniale per pulire il ventilatore e non sanno che basta un semplice oggetto che tutti abbiamo in casa. Vediamo insieme come possiamo fare.

Perché è importante tenere pulito il ventilatore

Il ventilatore a soffitto è un elettrodomestico che viene utilizzato quasi esclusivamente in estate, ma che in realtà va pulito tutto l’anno. Infatti nonostante venga azionato solo nelle giornate più calde, rimane sempre sulle nostre teste. In questo modo le sue pale continuano ad accumulare strati e strati di polvere. Per questo è importante dedicargli del tempo per effettuare una regolare manutenzione. Non farlo potrebbe vanificare i nostri sforzi casalinghi ma potrebbe anche rappresentare un pericolo per la nostra salute. Ad ogni sua attivazione infatti propagheremo in giro lo sporco e respireremo delle sostanze non esattamente benefiche per il nostro organismo.

Come procedere

In pochi conoscono questo trucco semplice e geniale per pulire il ventilatore e non sanno che basta un semplice oggetto che tutti abbiamo in casa. Basta munirsi di una federa di uno dei nostri cuscini, di un panno in microfibra e di un detergente anti-polvere. L. Una volta che ci si è avvicinati al ventilatore basta aprire la federa e passarla delicatamente sopra ogni pala, facendo in modo che la polvere venga buttata dentro e non dispersa nell’ambiente. Rimarremo stupiti da quanta sporcizia si depositerà all’interno. Dopodiché sarà necessario spruzzare la soluzione indicata sul panno e passarla delicatamente su ogni pala. Consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta alla settimana e di farla diventare parte della nostra routine.

