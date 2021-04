Le ostriche sono uno dei frutti di mare più pregiati al mondo. E non solo per la possibile presenza di perle. Di solito le vediamo nei buffet più eleganti o nelle serate di gala ma possiamo trovarle in tutte le migliori pescherie. Una volta che le abbiamo comprate, però, si pone un problema: come vanno aperte? Noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare un segreto: in pochi conoscono questo trucco per aprire e conservare le ostriche senza romperle e senza sporcare tutta la cucina.

Prendiamo un guanto e un coltellino

Il metodo più tradizionale per aprire e pulire le ostriche è quello di acquistare un apposito coltello. Possiamo trovarlo in ogni negozio e normalmente ha una lama lunga e affilata. Insieme al coltello prepariamo una piccola ciotola e mettiamo un guanto resistente per evitare di tagliarci.

É il momento di aprire le ostriche. Facciamo una piccola incisione lungo il bordo della conchiglia e inseriamo la punta della lama tenendola leggermente piegata verso l’alto. Ruotiamo il coltello finché le due valve cedono e scoliamo il liquido nella ciotola preparata in precedenza. La cucina è pulita e siamo pronti per rimuovere sabbia e sporco.

Lo faremo mettendo le ostriche sotto l’acqua corrente per qualche minuto. Ora possiamo servire con una spruzzata di limone.

In pochi conoscono questo trucco per aprire e conservare le ostriche senza romperle e senza sporcare tutta la cucina: sale e ghiaccio

Se vogliamo conservare le ostriche e mantenere intatto il loro sapore speciale dobbiamo mettere del ghiaccio tritato o del sale grosso sul piatto. Una volta appoggiate resisteranno fino al momento in cui le mangeremo.

Nel caso in cui vogliamo consumarle in un secondo momento prendiamo un contenitore e giriamo le ostriche con la parte più bombata verso il basso: è il trucco per mantenere il liquido interno. Una volta messe in posizione appoggiamo un panno umido sopra il contenitore e lasciamo in frigo per massimo una settimana. Evitiamo di coprire con la pellicola alimentare: uccideremo le nostre prelibatezze lasciandole senza aria.

