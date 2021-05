Chi possiede un televisore in casa, sa che prima o poi bisogna pulire lo schermo dalla polvere e da quelle fastidiose impronte.

Il vetro, infatti, tende a sporcarsi molto facilmente; che siano vecchie TV oppure quelle HD di nuova generazione, non fa differenza.

Oggi vedremo come pulirlo efficacemente, consapevoli del fatto che si tratta di materiale super delicato.

Basta davvero un minimo errore, o il prodotto sbagliato, per rovinare irrimediabilmente i cristalli liquidi. Ed i costi per la riparazione sono davvero elevati!

In commercio esistono vari prodotti spray, ma il problema è che sono molto costosi e non sono diversi da prodotti che possiamo trovare in casa.

Infatti, in pochi conoscono questo trucco geniale per pulire lo schermo della TV, rimuovendo impronte ed aloni praticamente a costo zero.

Gli errori da non fare

Una volta assodato che stiamo parlando di materiali molto delicati, bisogna precisare che non tutti i prodotti sono adatti per la pulizia degli schermi TV.

Ad esempio, sono sconsigliati categoricamente l’alcool etilico o i classici spray pulivetri. Ma attenzione anche ai panni utilizzati per pulire, perché dei panni umidi o di carta, rischiano di rigare lo schermo.

Insomma, non è così semplice come si pensa e noi di ProiezionidiBorsa siamo qui per consigliare il meglio ai nostri Lettori.

Basta una goccia di un prodotto che tutti abbiamo in casa

Una volta spenta la televisione e tolta la corrente, possiamo procedere con la pulizia in tutta sicurezza del nostro televisore.

Davvero in pochi conoscono questo trucco geniale per pulire lo schermo della TV, rimuovendo impronte ed aloni praticamente a costo zero, senza rovinarlo.

Riempiamo una bacinella con dell’acqua ed inseriamoci una goccia di detersivo per i piatti.

Ne basterà davvero pochissimo, non dovrà nemmeno fare la schiuma.

Questo servirà per togliere efficacemente quelle fastidiosissime impronte, che sui neri si notano subito e disturbano anche la visione di film e serie tv.

Fatto ciò, immergiamo un panno in microfibra, togliendo poi tutta l’acqua in eccesso. Dovrà essere solo leggermente umido.

Dopo aver pulito tutta la superficie, molto delicatamente senza imprimere forza, possiamo asciugare con un panno pulito in cotone.

Ecco, quindi, che con pochi semplici mosse, lo schermo del nostro televisore ritornerà a splendere!