Le cime di rapa sono verdure gustosissime e dal sapore riconoscibile, aggiungono sapore alle nostre pietanze col loro retrogusto amarognolo e allo stesso tempo piccante.

Inoltre, hanno straordinarie proprietà benefiche e contengono minerali e vitamine fondamentali per il nostro organismo.

Ottime in caso di disturbi alimentari, ci depura ed è in grado di farci tornare il buon umore.

In alcune parti d’Italia sono conosciute come friarielli o broccoletti, vanno sempre preventivamente puliti correttamente per poi gustarli cotti.

Sveliamo però che in pochi conoscono questo trucco geniale per pulire e conservare le cime di rapa in poche mosse.

La preparazione

Avremo bisogno di sole tre cose per procedere all’operazione: coltello, tagliere e colapasta.

Iniziamo tagliando le parti dure del gambo della cima di rapa ed eliminiamo intanto le foglie più grandi che troviamo sui fusti.

Volendo potremo lasciare la parte più tenera del fusto tenero a ridosso del fiore.

In questo caso taglieremo il fiore intorno ai 10 cm dall’attaccatura, facendo un taglio a croce sulla base del fusto per facilitarne la cottura.

Scegliamo quelle cime che noteremo essere più tenere e sciacquiamole attentamente sotto l’acqua corrente del rubinetto, elimineremo eventuale terra residua.

Facciamo attenzione a non rovinare il fiore, poi mettiamole nel nostro colapasta e lasciamo infine sgocciolare pian piano.

Sono ottime da preparare in padella con solo aglio, olio e peperoncino ma si possono anche solo mangiare condite semplicemente con olio, un pizzico di sale e limone.

Conservazione

Nel caso avanzassimo le cime di rapa che già cotte potremo conservarle in frigo, posizionandole in un contenitore chiuso per alimenti per massimo due giorni.

Altrimenti se vogliamo congelarle dovremo farle sbollentare in acqua bollente e salata per alcuni minuti oppure cuocerle al vapore.

Dopo di che scoliamole, facciamole raffreddare completamente e infine mettiamole in un sacchetto per alimenti che riporremo in freezer.

Non dimentichiamo che una volta congelate dovrebbero essere conservate per un massimo di sei mesi, aiutiamoci eventualmente con un’etichetta riportante la data “di scadenza”.

