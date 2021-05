Gli occhiali da sole sono accessori sempre più belli e sempre più costosi. Quest’anno, in particolare, vanno di moda quelli colorati in sfumature allegre e vivaci, dal giallo al turchese all’arancio, per non dimenticare il sempre elegante bianco.

Ci sono in commercio anche occhiali rivestiti di tessuto fantasia, in coordinato con abiti o gonne. Le montature con tinte diverse dal nero e dal marrone sono più delicate da mantenere pulite da macchie e da graffi. Ma anche le lenti lo sono e anzi capita sempre più spesso di doverle sostituire da un anno all’altro. Ebbene, in pochi conoscono questo sistema efficace e infallibile per proteggere i nostri occhiali da sole in modo che possano durare a lungo.

Prima di indossarli puliamoci le mani

Prima di indossare gli occhiali da sole, puliamoci le mani con una salvietta o un fazzoletto di carta. Può capitare di toccare superfici unte o la pelle sudata e trasportare sulla montatura, vicino agli occhi delle sostanze che prima o poi ci creano irritazione.

Basta un gesto involontario per sfregarci gli occhi e il danno è fatto. Quando le montature cadono a terra con violenza possono rompersi, scheggiarsi o finire calpestate da qualcuno.

Puliamo anche le montature, prima di inforcarle di nuovo dopo averle appoggiate da qualche parte, per esempio il tavolo di un bar. L’abitudine migliore è quella di mettere gli occhiali in tasca, nel fodero o in borsa quando ce li togliamo dal viso.

Il sistema efficace e infallibile per proteggere i nostri occhiali da sole e farli durare a lungo

Per pulire le montature prima di uscire, possiamo utilizzare una salvietta struccante senza alcool, ma con emollienti ipoallergenici per il viso. Lasciamo perdere la cera per mobili o il detergente per i vetri dell’auto.

Se gli occhiali sono molto sporchi, si può intervenire con un detergente al sapone di Marsiglia e passare un po’ di dentifricio con uno spazzolino sulle montature, per eliminare segni di smalto per le unghie. Ma anche sulle lenti con una spugnetta per togliere eventuali graffi.

Lucidiamo le lenti con un panno antistatico, non con detergenti, creme per il viso o spruzzandoci sopra i nostri profumi, perché potrebbero creare pericolose irritazioni agli occhi.

Utilizziamo la catenella per occhiali

La catenella per occhiali è tornata di moda, sia per quelli da sole che per quelli da vista. Possiamo scegliere fra catene macro di plastica, catene di perline, sottili catenelle metalliche. Usiamole senza paura di sembrare maldestri.

Sono molto comodi anche i laccetti di tubolare elastico in colori fluorescenti che ci conferiranno un’aria estremamente sportiva.

Sebbene sembri scontato, in pochi conoscono questo sistema efficace e infallibile per proteggere i nostri occhiali da sole in modo che possano durare a lungo.