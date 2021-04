Cucinare il pane non è semplice come si potrebbe pensare: servono tempo, pazienza e dedizione, basta una semplice distrazione per ottenere un risultato insoddisfacente.

Fatto bene, è un lavoro che ci dà soddisfazione e che ci fa risparmiare denaro, punto da non sottovalutare.

Un passaggio fondamentale quando facciamo il pane in casa è la cottura: avendo tutti forni diversi, sta a noi fare attenzione ed avere occhio.

In pochi conoscono questo sensazionale trucco per capire, se il pane è cotto all’interno una volta per tutte, scopriamolo assieme.

Cottura

Per prima cosa, il nostro forno va preriscaldato, altrimenti il pane non riuscirà a formare in modo ottimale la sua struttura esterna.

La temperatura del forno, fin dall’inizio della cottura, deve essere impostata intorno ai 220 gradi.

Vedremo che una volta che il nostro pane sarà a fine cottura, esistono dei piccoli accorgimenti per capire se sarà ora di tirarlo fuori.

Basterà osservare il fondo del pane che dovrà essere leggermente più duro della crosta superiore.

Diamo un occhio al colore che prenderà la crosta del pane preparato, è fondamentale che assuma una tonalità dorata che significherà che sta cuocendo bene.

Veniamo al punto, sveliamo il trucco incredibile per vedere se il nostro pane è ufficialmente pronto.

Dovremo semplicemente dare dei piccoli colpi sulla superficie del pane e fare attenzione che ne esca un suono vuoto.

In questo modo, avremo la conferma che l’alveolatura sia perfetta e il nostro pane sarà pronto per essere sfornato.

Come anticipato, in pochi conoscono questo sensazionale trucco per capire se il pane è cotto all’interno una volta per tutte.

Alveolatura del pane

Non è facile ottenere una buona alveolatura ma esistono dei piccoli trucchetti.

È fondamentale donargli una ottima idratazione, all’interno dell’impasto dobbiamo avere circa il 65% di acqua.

Dedicare una lievitazione che va dalle otto alle dodici ore, tenuto a temperatura ambiente in contenitore chiuso.

Non facciamoci spaventare da tutte queste ore, il lavoro più faticoso è impastare, dopo non ci resterà che attendere!