A chi non è mai accaduto di aver acquistato una maglia della taglia sbagliata oppure di averla lavata o asciugata in modo non idoneo ottenendo il solo risultato di aver procurato un restringimento.

Capita spesso e non solo per i capi in lana, che alcuni tessuti in seguito a frequenti lavaggi subiscano restringimenti o modifiche abbastanza evidenti. È buona norma dunque attenersi sempre alle istruzioni riportate sull’etichetta interna del capo per evitare che lo stesso subisca danni.

Esistono alcuni tessuti che possono essere lavati solo ed esclusivamente a mano o a secco nelle apposite lavanderie.

In pochi conoscono questo semplice trucco per allargare le maglie di cotone troppo strette, niente paura è possibile rimediare al danno in questo semplice modo.

Si può recuperare attraverso allungamenti e manipolazioni, la forma perduta del capo danneggiato o troppo stretto cercando di far rilassare le fibre del tessuto.

Prendere una bacinella e riempirla di acqua tiepida, per ogni litro versare circa 20 ml di shampoo per bambini o balsamo. Amalgamare bene, immergere il capo da trattare, assicurandosi che sia completamente sommerso dall’acqua.

Lasciare in ammollo non meno di 30 minuti.

Estrarre il capo e strizzarlo bene. Senza risciacquare arrotolarlo in un’asciugamano, in questo modo si andrà ad assorbire l’acqua in eccesso. Dopo 10 minuti srotolare e stendere bene il capo su di un altro telo asciutto.

Allungare e manipolare con delicatezza il tessuto da tutti i lati cercando di far ritornare la sua forma originale. Posizionare sugli angoli del capo oggetti pesanti per bloccarlo.

Lasciarlo asciugare stesso sull’asciugamano.

Un altro metodo è quello del ferro da stiro.

Poggiare sull’asse il capo precedente bagnato in acqua e con una temperatura non troppo alta stirare pressando sulla superficie. Con una mano passare il ferro e con l’altra allungare il tessuto da tutte le direzioni. Effettuare gli stessi passaggi anche alla rovescia.

Mettere la maglia ad asciugare posizionando dei pesi alle estremità.

I capi trattati dovranno poi essere asciugati sempre all’aria aperta e non più nell’asciugatrice.

In pochi conoscono questo semplice trucco per allargare le maglie di cotone troppo strette, errori di lavaggio o errori di taglia facilmente rimediabile con questi facili metodi.

