Per fare in modo che i nostri accessori e i nostri oggetti siano sempre nuovi e che soprattutto abbiano una lunga vita, bisogna prendersene cura. Oltre a conservali in un luogo sicuro, ad utilizzarli con poca frequenza c’è una cosa che va fatta periodicamente, vanno puliti.

Molti sono amanti di scarpe di tutti i tipi stivali, décolleté, anfibi, ballerine e tante altre. Anche le scarpe esprimono la nostra identità e la moda che seguiamo e anche se siamo tutti diversi esiste una scarpa che accomuna tutti. Ci stiamo riferendo alla scarpa da ginnastica, questa è presente in tutte le case a prescindere dalla moda che seguiamo e dall’età che abbiamo. Sono comode e ci permettono sicuramente di essere più veloci nel movimento.

Come tutti gli oggetti anche le scarpe da ginnastica necessitano di pulizia e spesso molti ricorrono all’utilizzo di prodotti industriali. Questi alle volte possono risultare troppo aggressivi e finiscono con il danneggiare le scarpe. In vari articoli abbiamo indicato i prodotti naturali che sono degli ottimi sostituiti ai prodotti da banco.

In realtà in pochi conoscono questo rimedio eccezionale ed economico che abbiamo in casa per pulire le scarpe che indossiamo tutti i giorni

Rimedio eccezionale ed economico

Questo rimedio eccezionale ed economico a cui pochi pensano è presente nelle nostre case sempre, ci stiamo riferendo al mix di sale grosso e aceto. Questo preparato è adatto per pulire le scarpe che indossiamo tutti i giorni, infatti le utilizziamo per passeggiare, correre, andare a fare la spesa. Sono sicuramente le scarpe più comode che abbiamo nella nostra scarpiera e donano anche quel tocco di sportività.

Sale grosso e aceto

Tutto ciò che dobbiamo fare è togliere i lacci e lavarli a parte poiché durante il lavaggio potrebbero attorcigliarsi e quindi non si laverebbero bene. Successivamente togliamo la soletta e laviamola a mano, così da evitare che si sfaldino. Possiamo utilizzare un po’ d’acqua tiepida e del sapone di Marsiglia. E adesso passiamo alla scarpa, il sale grosso è ottimo per rimuovere lo sporco in eccesso e rendere le nostre scarpe nuove.

Abbiamo bisogno di mezza tazza di sale grosso, aceto bianco, sapone, meglio se di Marsiglia e una spazzola a setole dure. Con questa spazzoliamo sia l’intero che l’esterno della scarpa. Strofiniamo energicamente il sale grosso in tutta la scarpa sia nelle parti interne ed esterne.

Utilizziamo con il sale grosso anche l’aceto, poiché è utile per neutralizzare i cattivi odori ed eliminare gli aloni gialli se ce ne sono. Lasciamo in posa per un’ora, trascorso questo tempo laviamo per bene con acqua fredda e sapone. Lasciamo la nostra scarpa all’aria aperta ma non al sole, preferiamo una zona d’ombra.

Durante l’asciugatura inseriamo all’interno un po’ di carta non stampata così da evitare che si colorino. Questo trucco è utilizzato per fare in modo che le scarpe possano mantenere la loro forma originale. Infine una volta asciutte possiamo mettere qualche goccia di aceto di mele per profumare le scarpe appena lavate.

