Le vesciche sui piedi sono una delle cose più fastidiose che possano mai comparire. Queste arrivano per vari motivi, e ci sono diversi metodi per prevenirle. Però in pochi conoscono questo rimedio che previene le vesciche durante le lunghe passeggiate. Queste si creano per colpa dell’eccessiva pressione o della continua frizione contro un oggetto, in questo caso la scarpa. Motivo per cui è più facile che compaiano in montagna, nei cammini di più giorni, quando le scarpe sono nuove e dure, oppure quando la scarpa non è della taglia giusta. Per questo motivo, quando si va a camminare in montagna, non bisogna usare mai delle scarpe nuove. Cerchiamo di usarle prima di andare a fare le passeggiate, in questo modo si addolciscono un pochino.

I metodi più famosi e usati

Siamo soliti usare sempre gli stessi metodi per prevenire le vesciche. Ad esempio in molte persone usano i cerotti. Questo però significa che sappiamo già dove si andrà a creare la vescica. Comunque nulla da temere perché le bolle, il più delle volte, tendono a riassorbirsi da sole. In alcuni casi possiamo usare dei prodotti specifici. Quello che sicuramente è fondamentale, però, è proteggere la zona e non usare le scarpe che hanno formato le bolle, sennò non passeranno mai. Ma cosa possiamo usare preventivamente per evitare che queste insorgano?

In pochi conoscono questo rimedio che previene le vesciche durante le lunghe passeggiate

È usatissimo durante i lunghi cammini, come ad esempio quello di Santiago. In quelle situazioni, infatti, i rigonfiamenti sono all’ordine del giorno. Il problema è che poi ci aspettano altri giorni di camminata e farli con i piedi doloranti non è il massimo. Quindi è meglio usare i rimedi subito, anche se in quel momento non abbiamo nessuna bolla. Per questo infatti è importante prevenire.

Cosa ci servirà?

Quello che dobbiamo usare è la vasellina. Infatti questa miscela di oli è fantastica per prevenire le vesciche. Bisogna spalmarla sui piedi, senza esagerare perché è molto grassa, e poi mettere il calzino. Usando la vasellina si evita che i piedi sfreghino contro la scarpa e che quindi si creino le vesciche.

L’unica nota dolente della vasellina è che tenderà a sporcare il calzino perché attirerà a sé lo sporco, per questo motivo usiamo dei calzini a cui non diamo particolare importanza. Altro tasto dolente è che va via con difficoltà. Però almeno usando la vasellina i nostri piedi saranno liberi dalle vesciche.

