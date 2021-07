Negli ultimi anni sempre più persone scelgono di partire per le proprie vacanze in sella ad una bici. Questa forma di turismo sostenibile è già ampiamente diffusa in molti altri Paesi.

Ad oggi, in pochi conoscono questo modo semplice e low cost per viaggiare in tutta Italia, ma i numeri del “cicloturismo” sono in costante crescita. Secondo le stime di Legambiente, ogni anno i cicloturisti fanno registrare circa 55 milioni di pernottamenti presso le strutture ricettive italiane.

Per chi ama l’avventura e un modo di viaggiare diverso dal solito, la bicicletta è senza dubbio la scelta giusta. Nessun impatto sull’ambiente e anche il modo migliore per ammirare le meraviglie del Bel Paese.

Con migliaia di piste ciclabili, ciclovie e sentieri rurali percorribili in bici, l’Italia è destinata a primeggiare in questo settore. Ecco allora alcuni tra gli itinerari più belli e suggestivi da percorrere in bici, suddivisi per aree geografiche. Tra mare, montagne, borghi antichi, parchi e riserve c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non resta che sceglierne uno, montare in sella e pedalare!

Ecco gli itinerari più belli del Nord Italia

Ponente Ligure: percorso costiero di soli 24 km e quindi ideale anche per i non esperti. La pista è chiusa al traffico e prevede diversi accessi al mare.

Destra-Po: questo percorso ciclabile percorre per 125 Km l’argine destro del fiume più lungo d’Italia fino alla sua foce.

Ciclabile delle Dolomiti: Questo itinerario attraversa alcune tra le montagne più belle e spettacolari al Mondo. Uno degli itinerari migliori va da Calalzo di Cadore a Dobbiaco, ma le alternative non mancano di certo.

Centro Italia

Ciclovia di Assisi-Spoleto-Norcia: una pista di circa 100 Km a dir poco suggestiva. Questo itinerario attraversa bellissimi paesaggi naturali e molti tra i borghi medievali che rendono famosa l’Umbria nel Mondo.

L’Aquila-Amatrice: circa 60Km di sentieri e strade ciclabili che attraversano il Parco del Gran Sasso fino al lago di Campotosto.

Ciclovia Adriatica: attraversa tutto il Paese da Nord a Sud. Parte da Trieste ed attraversa tutta la costa Adriatica fino a raggiungere la punta dello Stivale.

Sud e isole

Magna Via Francigena: si tratta di un antico sentiero che collega Palermo ed Agrigento. La via è stata riscoperta grazie al lavoro di alcuni volontari che hanno riportato alla luce questo percorso meraviglioso.

Via Silente: un bellissimo percorso di circa 600Km lungo il Parco del Cilento.

Parchi dell’Asinara e di Porto Conte: questi due parchi non hanno certo bisogno di presentazioni. Il Nord della Sardegna offre una vastissima scelta al cicloturista. Un’ottima idea potrebbe essere l’itinerario che congiunge questi famosi Parchi.

Per una vacanza indimenticabile, lontani dal caos del turismo di massa, la bici è davvero un’idea vincente!