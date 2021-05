Come ormai tutti sanno, i prodotti per la cura del viso sono tantissimi. Li possiamo trovare ovunque. Nei supermercati, nelle farmacie e nei siti online più conosciuti.

Spesso ci fidiamo di alcuni prodotti senza neanche informarci con attenzione su come sono composti.

Altre volte alcuni prodotti ce li consigliano i medici dopo visite dermatologiche. In molti casi però i prodotti che ci servono costano molto.

La cura per il viso è importantissima. Avere il viso curato, giovanile, luminoso ci fa essere più sicuri di noi. Ci fa affrontare la giornata con un altro umore. Spesso, inoltre, gli innumerevoli impegni giornalieri, il lavoro, i figli e lo stress rovinano la nostra pelle.

Siamo perciò in continua ricerca di qualcosa che riesca a farci vedere come ci vedevamo un tempo. Quando ancora eravamo giovani e spensierati.

In pochi conoscono questo modo incredibile ed innovativo per unire mezzo pomodoro ed un pugno di sale che lascerà tutti a bocca aperta

Oggi vogliamo parlare di un rimedio naturale a questo nostro piccolo problema. Infatti, in pochi conoscono questo modo incredibile ed innovativo per unire mezzo pomodoro ed un pugno di sale che lascerà tutti a bocca aperta. Vediamolo insieme.

Siamo sempre stati abituati a vedere i pomodori sulle nostre tavole, per condire insalate sfiziose, per fare il sugo per la pasta, per una buona caprese. Allo stesso modo anche se pensiamo al sale, il primo utilizzo che ci viene in mente è quello per condire una ricetta. Oggi però parleremo di un utilizzo che pochi conoscono.

Infatti, in questo caso useremo pomodori e sale per creare una sorta di maschera illuminante.

Basterà semplicemente dividere in due un pomodoro e andare a immergere una delle due metà o entrambe le metà in un pugno di sale fino.

Solo due ingredienti che abbiamo tutti

A questo punto il sale si attaccherà totalmente alla polpa del nostro pomodoro. Non resta che cominciare a massaggiarci il viso per ottenere il risultato sperato.

Il pomodoro, infatti, è ricco proprietà antiossidanti, purifica e nutre la nostra pelle del viso. Il pomodoro è anche in grado di liberarci dal sebo in eccesso e dalle cellule morte della nostra pelle.

Il compito del sale invece è quello di funzionare come uno scrub.

Ecco, quindi, una maschera facile e che possiamo fare tutti in casa, con questi due semplici ingredienti. Non resta che provare per credere.