Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando le patate restano inutilizzate per più giorni, si tende a gettarle o disfarsene senza conoscere questo modo di reimpiegarle durante il Natale. E se fosse possibile usarle proprio per la realizzazione di deliziosi pacchetti di Natale personalizzati? In pochi conoscono questo modo di riutilizzare le patate durante le festività natalizie.

Un utilizzo delle patate molto più familiare di ciò che si pensa

Questo modo alternativo d’impiegare le patate è molto più familiare di quello che si può pensare.

Si tratta di una reminiscenza del passato, che si spinge fino ai ricordi piacevoli d’infanzia dell’asilo. Durante le giornate trascorse con compagni e maestre d’asilo, si era soliti intagliare le patate per realizzarne dei timbri. Questi potevano essere di ogni forma: cuori, foglie o alberi di natale sono un esempio.

La patata intrisa di colore si usava poi per stampare forme in serie.

Il meccanismo è lo stesso. Si può intagliare la patata con la forma e la decorazione che più si preferisce e dedicarsi all’impacchettamento di graziosi pacchetti di natale. Basterà usare la forma intrisa di colore e stamparla sulla carta da pacchi, per realizzare un incarto personalizzato a costo quasi zero.

Qualche esempio di come si possono decorare i pacchetti natalizi

In pochi conoscono questo modo di riutilizzare le patate durante le festività natalizie per realizzare pacchetti personalizzati. La personalizzazione dei regali è quanto di più bello si possa ricevere a Natale, vuol dire essere stati nel cuore e nella mente del mittente.

Un esempio semplice dei tanti modi in cui si possono personalizzare i pacchi, è proprio con gli stampini di patata.

Munirsi di carta da pacchi, ossia quella carta color marrone che spopola negli ultimi tempi.

Intagliare una patata a forma di cuore, stella, pois o qualsivoglia figura, anche più di una. Stampare queste forme sulla carta, cercando di mantenere un certo ordine.

Incartare il regalo e chiuderlo con uno spago da cucina. Inserire nello spago del vischio, delle caramelle natalizie, o magari una foto della persona interessata. O ancora, frutta essiccata, come arance tagliate a fette, o dei pompon fatti con un filo grosso da cucito e una bella bacca di cannella.