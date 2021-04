Le zucchine sono ortaggi molto apprezzati e consumati. Molteplici sono le ricette che vedono come protagonista questa materia prima. Che si tratti dei banchi dei classici mercati rionali oppure degli scaffali dei supermercati poco importa, le zucchine catturano sempre l’attenzione di chi è intento a fare la spesa. Questo alimento, particolarmente ricco di virtù benefiche, è molto gettonato. Da alcuni anni, infatti, le produzioni nazionali e estere sono in grado di garantire una fornitura annuale di prodotto. Le zucchine vengono solitamente commercializzate sfuse, l’assenza di un imballaggio secondario permette di mantenere contenuto il prezzo di vendita. Discorso completamente differente per i fiori di zucca, porzioni edibili delle zucchine molto utilizzate in cucina al giorno d’oggi.

Le preparazioni a base di questi fiori sempre d’effetto, sia per il gusto delicato che per l’impatto scenografico. Non sempre però questa materia prima si presta ad una semplice manipolazione. Sebbene queste prelibate infiorescenze non abbiamo bisogno di presentazioni, in pochi conoscono questo metodo utilissimo per pulire alla perfezione i fiori di zucca.

In che modo procedere

Data l’elevato coefficiente di deperibilità dei fiori di zucca, è essenziale la rapidità di esecuzione della preparazione. Se si impiega più tempo del dovuto, solitamente, si può correre il rischio di buttare interamente la partita acquistata. Questo ortaggio è l’emblema della categoria merceologica denominata quarta gamma. In questo gruppo rientrano tutti prodotti orticoli pronti all’uso. Nonostante da parte del fornitore la cernita “dovrebbe” già essere fatta, a volte capita di avere affrontare spiacevoli sorprese.

Per evitare di servire ai propri commensali del cibo scadente, è preferibile controllare singolarmente ogni fiore che ci capita a tiro. Dopo aver separato il fiore dal gambo, è buona cosa aprire il fiore e rimuovere il pistillo.

Completata questa proceduta toccherà ad una fase di risciacquo, in cui andranno eliminate le principali impurità. I fiori devono essere a contatto con l’acqua il minor tempo possibile, proprio l’abbondante presenza di acqua negli alimenti è la prima causa di deperimento di questo ortaggio. Se lo si ritiene opportuno potranno essere asciugati i fiori, utilizzando un foglio di carta da cucina, in modo tale da bloccare ulteriormente il processo di deperimento.

Malauguratamente ancora in pochi conoscono questo metodo utilissimo per pulire alla perfezione i fiori di zucca. Permettere una rapida diffusione di consigli come comportarsi è estremamente importante. Al lavoro!

