Una torta alta e soffice in cui affondare la faccia è un “sogno buonissimo” per grandi e piccini. Questi tipi di torte, tendenzialmente fatte solo con ingredienti semplici e naturali, sembrano facili da preparare. Ma non lo sono affatto.

Basta un piccolo errore nel procedimento, o in fase di cottura, per trasformare la nostra nuvola soffice in un dolce afflosciato e sgonfio. Che delusione quando succede!

In pochi conoscono questo metodo infallibile per ottenere torte alte e soffici, anche senza glutine

Su internet, e anche sul nostro sito (precisamente a questo link) abbiamo già elencato alcuni trucchetti per ottenere una torta morbida e voluminosa. Ma stiamo per svelarvi alcuni ulteriori segreti.

In questo articolo non parleremo delle regole generali che bisogna seguire per preparare una torta alta e soffice, di quelle ne abbiamo già parlato. Qui scopriremo dei segreti davvero preziosi che in pochi conoscono ma che ci garantiranno un risultato perfetto.

L’importanza della manualità

Un trucco importante per evitare che l’impasto si smonti è il modo in cui lo si mescola. L’impasto va girato con movimenti dall’alto verso il basso.

Inoltre, quando il composto è pronto e va versato nella tortiera, non bisogna mai battere sulla stessa per livellare l’impasto, perché altrimenti si andranno ad eliminare le bolle d’aria ottenute nella fase della montatura. Le bolle d’aria sono fondamentali per dare all’impasto morbidezza e sofficità.

Inoltre, per preparare questo tipo di torte, è fondamentale utilizzare, oltre alla farina bianca 00, anche la fecola di patate. Le due farine devono essere amalgamate prima di essere messe nell’impasto, aiutandosi con un setaccio, fino a creare un insieme omogeneo.

Se le farine verranno aggiunte all’impasto separatamente, si correrà il rischio di non averle amalgamate bene. In questo caso, potrebbero rimanere separate e la torta risulterà disomogenea. In pochi conoscono questo metodo infallibile per ottenere torte alte e soffici. Ma i consigli non sono finiti qui.

Consigli per una torta dal gusto memorabile

Per i celiaci: chi è allergico al glutine, potrà sostituire la classica farina bianca 00 con della farina di riso, miscelandola sempre con la fecola di patate.

Le uova: come tutti gli altri ingredienti, anche le uova dovranno essere a temperatura ambiente. Più le uova saranno fredde, più a lungo bisognerà lavorare l’impasto.

Il limone: dà sempre un tocco fresco e agrumato a una torta. È importante grattare solo la parte gialla e mai quella bianca, che è molto amara. Un metodo per grattugiare il limone è di tenere l’agrume in basso e la grattugia in alto, in modo da vedere meglio se la buccia su cui si sta lavorando è integra e sana.

Consiglio in più: il baccello di vaniglia è molto indicato per le torte alte e soffici come la torta paradiso o il pan di Spagna. Il baccello va inciso sulla lunghezza, estraendo i piccoli semi neri al suo interno, che poi saranno la parte utile al nostro impasto.

Dunque, in pochi conoscono questo metodo infallibile per ottenere torte alte e soffici: anche senza glutine.