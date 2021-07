L’estate è una delle stagioni preferite di una gran fetta di popolazione. Il caldo, il sole, le giornate al mare fanno sì che venga considerata una delle stagioni più belle dell’anno. Ma estate non significa solo mare, caldo e sole. Purtroppo assieme ai lati positivi l’estate si porta dietro le fastidiosissime zanzare, che per alcuni possono diventare un vero e proprio incubo. Le zanzare sono un insetto tipicamente estivo, vivono ad alte temperature ed è difficile liberarsene. Sono talmente piccole che entrano da qualunque fessura e scovarle può risultare davvero complicato. Le punture di zanzara inoltre sono pruriginose e moleste, rimangono infiammate per qualche giorno causando non pochi fastidi. Ma a volte le punture di zanzara non si possono evitare. E in quei casi ecco che ci vengono in soccorso i rimedi della nonna. Infatti, in pochi conoscono questo infallibile rimedio naturale contro le punture di zanzara.

In pochi conoscono questo infallibile rimedio naturale contro le punture di zanzara

La puntura di zanzara è un’infiammazione dovuta al rilascio di istamina prodotto dal nostro corpo dopo la puntura. La zona colpita si gonfia, si arrossa e diventa pruriginosa. Se non si vogliono usare cure farmacologiche esistono alcuni rimedi completamente naturali che donano immediato sollievo dalle punture di zanzara. Uno tra i più efficaci è il freddo. L’abbassamento di temperatura nella zona punta dalla zanzara ha un effetto vasocostrittore che risulta essere quasi anestetico, donando un’immediata sensazione di sollievo. Il ghiaccio inoltre diminuisce il rilascio dell’istamina che è la sostanza che causa la voglia di grattarsi la puntura. Dunque grazie al freddo possiamo ottenere subito sollievo dalle punture di zanzara. Ma come fare a raffreddare la puntura? Basterà applicare un cubetto di ghiaccio sul rigonfiamento causato dalla puntura e lasciarlo agire per qualche secondo.

Un’altra soluzione che si può adottare è quella di applicare del dentifricio sulla zona infiammata. Il dentifricio alla menta donerà subito una sensazione di freschezza raffreddando la puntura e agendo allo stesso identico modo del ghiaccio.