Rimuovere la polvere è una delle operazioni più delicate e fastidiose da svolgere in casa.

La scopa, in questo senso, è un buon alleato.

È un accessorio di cui non possiamo fare a meno, anche solo per pulire i pochi residui dopo i nostri pasti.

Utilizzandola così spesso, è inevitabile che le sue setole si sporchino e così diventa davvero difficile che possa svolgere al meglio la sua funzione.

In pochi conoscono questo geniale trucco per pulire la scopa e dire addio alla polvere in casa, la soluzione è davvero semplice.

Aceto e bicarbonato

Per prima cosa, è fondamentale scuotere la scopa dopo l’utilizzo, così elimineremo tutti i residui rimasti.

Nell’eventualità che alcuni batuffoli sembrino non voler mollare, possiamo raccoglierli tra le setole munendoci di guanti.

Per pulirle ancora più attentamente proviamo a recuperare un vecchio pettine a denti larghi che non utilizziamo più e pettiniamola per rimuovere così eventuali residui.

Non c’è bisogno di eventuali prodotti chimici, procuriamoci dalla cucina solo dell’aceto ed un cucchiaino di bicarbonato.

Questi due prodotti, mischiati assieme, creano uno sgrassatore naturale incredibilmente efficace.

Insieme, sono in grado di igienizzare in profondità ed allo stesso tempo non danneggiano l’ambiente, essendo del tutto naturali.

Basterà riempire la bacinella con dell’acqua calda, versiamo l’aceto e bicarbonato ed infine immergete la scopa.

Lasciamo la scopa al suo interno per circa mezz’ora, sciacquiamola sotto acqua corrente e facciamola asciugare all’aria aperta, puliremo casa in modo ottimale.

Consigli per eliminare la polvere da casa

La polvere si annida facilmente in casa, entrando da minuscole fessure, dovremo chiudere tutti gli spifferi in modo questa non possa entrare.

Puliamo stufe e termosifoni che accumulano polvere, e che spesso lasciamo un po’ a sé stessi, così quando li accenderemo non rilasceranno sporcizia nell’ambiente.

In conclusione, facciamo attenzione ai dettagli in casa, è fondamentale per mantenere alta la qualità dell’aria, respirare e vivere al meglio.